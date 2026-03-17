Новый удар по мигрантам: выдворять будут по широкому списку, что известно

МВД предложило ужесточить миграционную политику в России, документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. Что об этом известно, за что хотят выдворять мигрантов?

Как в России хотят ужесточить миграционную политику

Авторы инициативы предложили выдворять иностранцев из страны за 20 видов правонарушений. В этот список вошли: участие в несанкционированных митингах, принуждение к забастовкам, злоупотребление свободой СМИ, мелкое хулиганство, неповиновение полиции. В ведомстве объяснили такую меру ростом числа инцидентов с мигрантами, в том числе массовых драк. В число правонарушений вошли также несоблюдение требований режима ЧС, участие в деятельности иностранной или международной нежелательной организации, дискредитация ВС РФ, призывы к введению или продлению санкций против России. Решения о немедленном выдворении смогут принимать сотрудники МВД и погранслужбы, а не суды.

Помимо этого, законопроект предполагает увеличение штрафов за нарушение режима пребывания в России: за простые составы — с 2-5 тысяч до 4-7 тысяч рублей, за квалифицированные — с 5-7 тысяч до 7-9 тысяч рублей.

Проект поправок к статьям административного кодекса, разработанный МВД, был представлен на рассмотрение депутатам Государственной думы 16 марта на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности. В пояснительной записке к документу отмечается необходимость изменений в связи с «усилением противоправной активности» иностранцев.

Сергей Миронов

Руководитель думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов в беседе с NEWS.ru сообщил, что в России в рамках ужесточения миграционной политики необходимо также упразднить патентную систему для иностранцев. По его словам, это нужно для борьбы с массовым завозом «кишлаков» и «аулов» на территорию страны.

«Законопроект об изменении условий выдачи патентов и разрешений на временное проживание для трудовых мигрантов противоречит Концепции государственной миграционной политики на 2026-2030 годы. Так мигранты будут оплачивать фиксированный авансовый налог за себя и семьи. Лишний сбор — это неплохо, но только не для того, чтобы узаконить заезд целых аулов и кишлаков. В декабре наша фракция внесла в Госдуму инициативу об отмене патентной системы для мигрантов. Главная позиция законопроекта — въезд неквалифицированной иностранной рабсилы производится только в рамках оргнабора», — сказал Миронов.

Политик пояснил, что мигранты должны быть трудоустроены у конкретного работодателя, а выполнять свои обязанности они должны при наличии уже заключенного договора.

