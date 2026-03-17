17 марта 2026 в 13:27

Новый удар по мигрантам: выдворять будут по широкому списку, что известно

МВД предложило ужесточить миграционную политику в России, документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. Что об этом известно, за что хотят выдворять мигрантов?

Как в России хотят ужесточить миграционную политику

Авторы инициативы предложили выдворять иностранцев из страны за 20 видов правонарушений. В этот список вошли: участие в несанкционированных митингах, принуждение к забастовкам, злоупотребление свободой СМИ, мелкое хулиганство, неповиновение полиции. В ведомстве объяснили такую меру ростом числа инцидентов с мигрантами, в том числе массовых драк. В число правонарушений вошли также несоблюдение требований режима ЧС, участие в деятельности иностранной или международной нежелательной организации, дискредитация ВС РФ, призывы к введению или продлению санкций против России. Решения о немедленном выдворении смогут принимать сотрудники МВД и погранслужбы, а не суды.

Помимо этого, законопроект предполагает увеличение штрафов за нарушение режима пребывания в России: за простые составы — с 2-5 тысяч до 4-7 тысяч рублей, за квалифицированные — с 5-7 тысяч до 7-9 тысяч рублей.

Проект поправок к статьям административного кодекса, разработанный МВД, был представлен на рассмотрение депутатам Государственной думы 16 марта на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности. В пояснительной записке к документу отмечается необходимость изменений в связи с «усилением противоправной активности» иностранцев.

Руководитель думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов в беседе с NEWS.ru сообщил, что в России в рамках ужесточения миграционной политики необходимо также упразднить патентную систему для иностранцев. По его словам, это нужно для борьбы с массовым завозом «кишлаков» и «аулов» на территорию страны.

«Законопроект об изменении условий выдачи патентов и разрешений на временное проживание для трудовых мигрантов противоречит Концепции государственной миграционной политики на 2026-2030 годы. Так мигранты будут оплачивать фиксированный авансовый налог за себя и семьи. Лишний сбор — это неплохо, но только не для того, чтобы узаконить заезд целых аулов и кишлаков. В декабре наша фракция внесла в Госдуму инициативу об отмене патентной системы для мигрантов. Главная позиция законопроекта — въезд неквалифицированной иностранной рабсилы производится только в рамках оргнабора», — сказал Миронов.

Политик пояснил, что мигранты должны быть трудоустроены у конкретного работодателя, а выполнять свои обязанности они должны при наличии уже заключенного договора.

Читайте также:

Погода в Москве во вторник, 17 марта: ждем возвращения зимнего холода?

Наступление ВС России на Харьков 17 марта: войска хоронят под ФАБ, Купянск

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 17 марта: где сбои в России

Анастасия Яланская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист назвал причины, по которым можно лишиться премии
Девушка оставила родителей без единого гроша из-за мошенников
Военэксперт объяснил, почему летом ситуация для ВСУ станет критической
ВСУ пытались атаковать Россию за четыре часа с помощью 30 БПЛА
«Первоочередные»: Шойгу о целях Украины в России
Стало известно о масштабах разрушений культурного наследия Ирана
Появились детали освобождения Сопычи
Ресторатор объяснил, почему не появляются новые фудкорты
Аномальная жара или мощное похолодание? Погода в Москве до конца марта
Проект без сюрпризов: как раннее участие подрядчика снижает риски
Названо место, где похоронят Ершова
Замедление домашнего интернета в России: что известно, где не работает
Токаев объявил о первой в истории Казахстана амнистии
Новый удар по мигрантам: выдворять будут по широкому списку, что известно
Киберэксперт объяснил, безопасны ли домофоны с системой распознавания лиц
Токаев объявил 15 марта государственным праздником в Казахстане
В Госдуме ответили, грозит ли России кризис из-за запрета мессенджеров
Премьер Бельгии оправдался после слов о нормализации отношений с Россией
Ван Дамм рассказал об особом отношении к Путину
В Казахстане окончательно приняли новую конституцию
Дальше
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

