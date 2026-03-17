Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 марта 2026 в 07:58

Миграционную политику в России могут ужесточить

Правительство РФ одобрило инициативу о расширении числа оснований для выдворения

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности в России поддержала инициативу МВД РФ об ужесточении ответственности для иностранцев, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к комиссии. Проект поправок в КоАП предусматривает выдворение за экстремизм, угрозы общественной безопасности и распространение запрещенного контента, а также значительное увеличение штрафов.

Поправки в КоАП касаются нарушений экстремистской направленности, религиозной вражды, принуждения к забастовке и распространения террористических материалов. Для наиболее опасных деяний, таких как распространение экстремистского контента, выдворение станет обязательным наказанием.

Штрафы за нарушение режима пребывания вырастут: за простые составы — с 2–5 тыс. до 4–7 тыс. рублей, за квалифицированные — с 5–7 тыс. до 7–9 тыс. рублей. Эксперты отмечают, что меняется не только строгость санкций, но и процедура: теперь решения о немедленном выдворении смогут принимать сотрудники МВД и погранслужбы, а не суды.

Россия продолжает системно ужесточать миграционное законодательство, реагируя на общественные запросы и криминогенную обстановку. Новые меры направлены на защиту национальной безопасности и упрощение процедур выдворения нарушителей.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обратил внимание, что Россия не занимается целенаправленным набором трудовых мигрантов за рубежом, а лишь откликается на запросы иностранных граждан, желающих работать в стране. Он отметил, что вопрос о наборе персонала, в частности в Африке, является некорректным.

мигранты
ужесточение
политика
изменения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.