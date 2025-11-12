Взять кредит станет сложнее в 2026 году: новые условия ЦБ

С 2026 года взять кредит в банке станет сложнее. ЦБ готовит новые правила, в случае принятия которых кредитные организации будут строже, чем раньше, проверять данные о доходах и долгах граждан. Что изменится для заемщиков, как повысить шансы на одобрение кредита — в материале NEWS.ru.

Что известно о новых правилах ЦБ по ужесточению проверок заемщиков

ЦБ собирается усложнить получение потребительских кредитов для тех, кто накопил множество долгов. В случае введения новых правил в 2026 году банки и микрофинансовые организации (МФО) будут строже, чем раньше, оценивать доходы заемщиков при расчете их долговой нагрузки (ПДН). Этот показатель помогает понять, какую часть заработка человек отдает на погашение кредитов. Соответствующий проект правил был вынесен на обсуждение общественности.

Основные изменения планируется ввести с 1 апреля 2026-го, некоторые — с 1 июля следующего года.

Как банки будут считать доходы и долги граждан

Если вы подтверждаете доход не справкой 2-НДФЛ, а, например, выпиской из банка, то он будет учитывать только 90% от этой суммы. Такой «коэффициент осторожности» был введен потому, что не все поступления на счет являются стабильной зарплатой (например, это может быть разовый перевод от друга).

ЦБ также намерен ужесточить правила подтверждения доходов. Банки больше не будут принимать простые выписки по вашему счету, куда приходят деньги. Вместо этого они должны сформировать специальную «официальную» выписку, которая учитывает только постоянные поступления.

Кроме того, нововведения коснутся индивидуальных предпринимателей. Справка, которую ИП выдает сам себе, больше не будет считаться доказательством дохода. Сотрудники банков будут изучать налоговые декларации и данные из книг учета.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кредитная организация, где вы получаете зарплату, не сможет на глазок оценивать ваш возможный неофициальный доход. Она будет ориентироваться только на вашу официальную, белую зарплату.

Если вы не предоставите доступ к своей кредитной истории, то в банке будут считать, что ваши ежемесячные платежи по другим кредитам равны всему вашему доходу. Это автоматически сделает вашу долговую нагрузку максимальной и сильно снизит шансы получить новый кредит.

Зачем ЦБ собирается ужесточить требования к заемщикам

Цель новых требований ЦБ — защитить людей от взятия непосильных кредитов. Сотрудники банков часто не видят весь финансовый портрет человека и могут одобрить кредит тому, кто накопил множество долгов. В случае введения новых правил в кредитных организациях будут смотреть на реальное, подтвержденное положение дел, а не на разовые поступления денег.

Действия ЦБ — ответный сигнал на возросший уровень просроченной задолженности, сказал в беседе с NEWS.ru глава направления анализа банковской деятельности аналитического центра университета «Синергия» Антон Рогачевский. «Предполагается, что введение новых правил поможет банкам лучше защитить себя от дефолта клиента, отказавшись от работы с ним», — отметил эксперт.

На фоне высокой ключевой ставки проценты по кредитам взлетели до небывалых до этого времени показателей. В итоге люди, взявшие заем, не смогли поддерживать свой платежный темп на протяжении всего срока кредита, подчеркнул Рогачевский. «Это несет ряд издержек для кредитных организаций и ведет к нарушению нормативных показателей», — объяснил он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что изменится для заемщиков в случае введения новых правил ЦБ

Среднестатистическому гражданину станет труднее получить кредит в случае введения новых правил ЦБ, высказал мнение Рогачевский.

По словам аналитика финансового маркетплейса «Сравни» Алексея Лоссана, банки больше не смогут учитывать спорные или нестабильные источники дохода.

«Заемщику больше не зачтут серые доходы, разовые поступления, деньги от самозанятости без достаточного подтверждения, а также доходы по устаревшим данным», — уточнил собеседник NEWS.ru.

Если раньше банк мог опереться на справку НДФЛ годичной давности или на то, что клиент регулярно пополнял счет наличными, то с 1 апреля 2026 года такие доходы будут считаться неподтвержденными, отметил Лоссан. Кроме того, кредитные организации будут глубже проверять, не завышены ли данные о доходе, и сравнивать сведения клиента с другими источниками. Все это делает расчет долговой нагрузки более пристальным.

Это означает для заемщиков, что получить кредит станет сложнее прежде всего тем, кто получает нестабильный доход, отметил эксперт.

«Людям с частично неформальными заработками, самозанятым без регулярных поступлений на счет, работникам с частой сменой работодателей или с сезонными доходами придется заранее позаботиться о том, чтобы показать банку стабильность и прозрачность финансов», — сказал Лоссан.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По его словам, для повышения шансов на одобрение кредита фактически останутся три рабочих варианта: наладить регулярные официальные поступления на счет, чтобы в банке видели предсказуемый доход; предоставить максимально прозрачные документы (НДФЛ, отчет самозанятого, выписки по счетам), избегать больших колебаний дохода или выбирать другие продукты, например займы.

Читайте также:

Когда нечем платить: как законно получить отсрочку по кредиту

Как банки обманывают людей по вкладам и кредитам: это должен знать каждый

Новые правила выдачи кредитов с 1 сентября: что изменится, кого коснется