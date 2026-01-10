Атака США на Венесуэлу
Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Шурпа — это тот самый суп, который согревает с первой ложки. Наваристый бульон, крупные куски мяса, простые овощи и насыщенный вкус делают его идеальным блюдом для холодного времени года. Готовится без лишних сложностей, а результат всегда получается по-настоящему домашним.

Ингредиенты: говядина — 500 г, картофель — 750 г, лук — 2 головки, морковь — 2 шт., томатная паста — 2 ст. л., растительное масло — 2 ст. л., соль — по вкусу, черный перец — по вкусу, вода — для бульона.

Приготовление: сначала сварите крепкий мясной бульон из говядины. Лук нарежьте соломкой и обжарьте в разогретом растительном масле до золотистого цвета. Мясо нарежьте крупными кусочками весом примерно 25–30 г, добавьте к луку и слегка обжарьте. Всыпьте морковь, нарезанную кубиками, добавьте томатную пасту и готовьте все вместе 5–6 минут, чтобы овощи раскрыли вкус. Переложите мясо с овощами в кастрюлю, залейте горячим бульоном и доведите до кипения. Затем добавьте картофель, нарезанный дольками, посолите, поперчите и варите еще 15–20 минут до полной готовности.

Подавайте шурпу горячей — с хлебом и свежей зеленью. Сытный, ароматный и по-настоящему зимний суп, который всегда собирает всех за столом.

Ранее мы делились рецептом апельсинового плова с курицей. Просто смешать и запечь в духовке: шикарный вкус без возни и мороки.

Проверено редакцией
