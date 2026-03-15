«Недостаточно хороши»: Трамп высказался о возможной сделке с Ираном Трампу не понравились условия возможной сделки с Ираном

США не устраивают условия возможной сделки с Ираном, заявил глава американской администрации Дональд Трамп телеканалу NBC News. Называть условия, которые были бы подходящими, Трамп не стал.

Иран хочет пойти на сделку, а я не хочу этого, потому что условия недостаточно хороши, — отметил глава Белого дома.

Ранее финские аналитики пришли к выводу, что администрация Трампа допустила ряд просчетов в кампании против Ирана. Одними из главных ошибок было вступление в войну и недооценка ответных действий Тегерана и финансовых последствий конфликта. Также оплошностью стали потери американской армии.

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор между тем сказал, что CША находятся на грани катастрофы из-за продолжающейся операции в Иране. По его словам, речь идет как о военном, так и об экономическом аспектах. Макгрегор убежден, что грядет настоящий армагеддон.

Тем временем Трамп сообщил, что Иран готов пойти на заключение мирного соглашения с США. Однако, по его словам, предложенные условия не устраивают Вашингтон. Хозяин Белого дома подчеркнул, что Тегеран был полностью разгромлен в войне.