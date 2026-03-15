15 марта 2026 в 03:15

«Недостаточно хороши»: Трамп высказался о возможной сделке с Ираном

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Jim LoScalzo/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
США не устраивают условия возможной сделки с Ираном, заявил глава американской администрации Дональд Трамп телеканалу NBC News. Называть условия, которые были бы подходящими, Трамп не стал.

Иран хочет пойти на сделку, а я не хочу этого, потому что условия недостаточно хороши, — отметил глава Белого дома.

Ранее финские аналитики пришли к выводу, что администрация Трампа допустила ряд просчетов в кампании против Ирана. Одними из главных ошибок было вступление в войну и недооценка ответных действий Тегерана и финансовых последствий конфликта. Также оплошностью стали потери американской армии.

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор между тем сказал, что CША находятся на грани катастрофы из-за продолжающейся операции в Иране. По его словам, речь идет как о военном, так и об экономическом аспектах. Макгрегор убежден, что грядет настоящий армагеддон.

Тем временем Трамп сообщил, что Иран готов пойти на заключение мирного соглашения с США. Однако, по его словам, предложенные условия не устраивают Вашингтон. Хозяин Белого дома подчеркнул, что Тегеран был полностью разгромлен в войне.

Лорак прокмментировала ссору с Киркоровым на шоу «Маски»
Британия думает поставить дроны союзникам на Ближнем Востоке
«Гораздо сложнее»: Трамп рассказал, чем его удивил Зеленский
Нетаньяху запросил разговор с Зеленским из-за иранских дронов
В ЕС озвучили роковую ошибку Трампа в войне с Ираном
Врач назвала циркулирующие сейчас в России ОРВИ
Какие автомобили будут использовать в такси в 2026-м: как вырастут цены
В ГД внесли неожиданное предложение по поводу отопления в квартирах
Овечкин не забил в шестом матче подряд и его команда снова проиграла
В Белгороде повреждены объекты энергетики после массированного обстрела ВСУ
Главный онколог Минздрава раскрыл средний возраст заболевания раком в РФ
Названо число погибших при ракетном ударе по заводу в Иране
Пушилин рассказал, как двигается работа по улучшению «Купола Донбасса»
Трамп заявил, что США не нужна помощь Зеленского
ЕС опубликовал имена двух россиян, исключенных из санкций
Аэропорт Краснодара временно приостановил прием авиарейсов
Захарова рассказала, по какому принципу Россия строит отношения с США
Российскому борцу вольного стиля подарили неожиданный подарок
«Девочки из центра Москвы»: Дибров раскрыл детали своего нового романа
Дальше
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
