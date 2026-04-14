Хинштейн раскрыл число сбитых над Курской областью БПЛА за сутки

Александр Хинштейн
По меньшей мере 85 украинских беспилотников были сбиты в небе над Курской областью за минувшие сутки, сообщил глава региона Александр Хинштейн в своем канале на платформе MAX. По его словам, противник 17 раз обстреливал из артиллерии отселенные районы и семь раз атаковал территорию области с помощью взрывных устройств.

Всего в период с 09:00 13 апреля до 07:00 14 апреля сбито 85 вражеских беспилотников различного типа. 17 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. Семь раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств, — написал он.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что силы ПВО отразили атаку трех украинских беспилотников. Жертв и разрушений нет, экстренные службы работают на месте падения обломков.

До этого Герой России Сергей Липовой заявил, что НАТО развернуло производство дронов в 10 странах Европы не только для помощи ВСУ, но и для подготовки к прямому столкновению с РФ. По его словам, Альянс таким образом осваивает украинские средства, не рискуя заводами, и проверяет эффективность вооружений, разрешая запуски у границ России.

ФСБ помещала челябинским дропперам «потрошить» счета россиян
Мужчина с ружьем напал на букмекерскую контору
В Приморье умер второй пострадавший в ДТП с мотоциклистом полицейский
ВСУ ударили по складу гумпомощи и многоэтажке в Херсонской области
Раскрыто, сколько населенных пунктов освободила армия РФ с начала года
Готовивший теракт в Москве украинец рассказал, как куратор подставил его
Россиянам назвали главный фактор развития ХОБЛ
На востоке Турции произошел захват школы
Раскрыты сроки отмены карантина в Новосибирской области
Масложиркомбинат вспыхнул как спичка в российском регионе
ВСУ впервые использовали один вид оружия при атаках на Ленобласть
В Госдуме назвали идеальную ставку по ипотеке для многодетных
Стало известно, смогут ли 15 кораблей США удерживать блокаду портов Ирана
Наступление ВС РФ на Запорожье 14 апреля: последние новости, сводка сегодня
Адвокат Пичугина ответил на вопрос о возможном обжаловании приговора
ФСБ задержала гражданина Молдавии за помощь СБУ
Мирные жители погибли при атаке ВСУ во время пасхального перемирия
Украинец рассказал о подготовке покушения в Москве
Врач перечислил лекарства, после приема которых нельзя водить машину
«Отцы рядом» призвали отсрочить отбывание наказания для экс-супруга Лерчек
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

