Хинштейн раскрыл число сбитых над Курской областью БПЛА за сутки

Хинштейн: силы ПВО сбили за сутки 85 БПЛА над Курской областью

По меньшей мере 85 украинских беспилотников были сбиты в небе над Курской областью за минувшие сутки, сообщил глава региона Александр Хинштейн в своем канале на платформе MAX. По его словам, противник 17 раз обстреливал из артиллерии отселенные районы и семь раз атаковал территорию области с помощью взрывных устройств.

Всего в период с 09:00 13 апреля до 07:00 14 апреля сбито 85 вражеских беспилотников различного типа. 17 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. Семь раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств, — написал он.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что силы ПВО отразили атаку трех украинских беспилотников. Жертв и разрушений нет, экстренные службы работают на месте падения обломков.

До этого Герой России Сергей Липовой заявил, что НАТО развернуло производство дронов в 10 странах Европы не только для помощи ВСУ, но и для подготовки к прямому столкновению с РФ. По его словам, Альянс таким образом осваивает украинские средства, не рискуя заводами, и проверяет эффективность вооружений, разрешая запуски у границ России.