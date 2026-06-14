Росавиация закрыла небо над Ираном Росавиация запретила полеты в Иран с 14 по 24 июня

Росавиация выпустила специальные рекомендации (NOTAM) для российских авиакомпаний касательно использования воздушного пространства Ирана. Федеральное агентство воздушного транспорта ввело ограничения на полеты в эту страну.

С 14 по 24 июня 2026 года российским перевозчикам запрещены вылеты из аэропортов РФ в иранские воздушные гавани в период с 23:00 до 11:00 по московскому времени. В остальное время, с 11:01 до 22:59 МСК, решение о полетах в Иран должно приниматься на основе оценки рисков, включая учет рекомендаций Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Ранее представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщал, что подписание меморандума между Ираном и США не состоится 14 июня, однако документ может быть подписан в течение нескольких ближайших дней. Дипломат призвал воздержаться от поспешных заявлений относительно точных сроков подписания.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен продолжать сотрудничество с Ираном и странами Ближнего Востока. Вместе с тем он предупредил о готовности прибегнуть к решительным мерам, в случае если партнеры откажутся от взаимодействия. Трамп выразил надежду на то, что процесс сотрудничества будет быстрым и гладким.