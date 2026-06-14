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14 июня 2026 в 23:07

Экс-президент Армении больше не может выезжать из страны

Власти Армении запретили бывшему президенту Кочаряну выезжать за пределы страны

Ереван, Армения Ереван, Армения Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Власти Армении запретили выезд из страны бывшему президенту, главе оппозиционного блока «Армения» Роберту Кочаряну, передает 5tv.am со ссылкой на его офис. Утром 14 июня в офисе сообщили, что Кочарян планировал трехдневную частную поездку, однако она была сорвана.

Мы никогда заранее не предоставляли информацию о многочисленных прежних визитах президента. Однако, учитывая недавно распространяемую властями ложную информацию о визитах представителей оппозиции, считаем необходимым уберечь общественность от ожидаемой порции властной лжи, — указано в сообщении.

Визит был давно запланирован, но откладывался из-за предвыборной кампании. Глава офиса Баграт Микоян назвал ситуацию «демократическим концлагерем».

Ранее сообщалось, что ЦИК Армении подвел окончательные итоги парламентских выборов. Согласно им, партия премьера страны Никола Пашиняна получила 49,74% (64 мандата), «Сильная Армения» — 23,27% (29 мандатов), альянс «Армения» — 9,92% (12 мандатов). Явка составила 58,97%.

Также известно, что Центризбирком Армении принял решение о трех избирательных участках, на которых ранее были аннулированы результаты голосования. ЦИК отказалась проводить на них повторный референдум.

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