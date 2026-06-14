Экс-президент Армении больше не может выезжать из страны

Власти Армении запретили выезд из страны бывшему президенту, главе оппозиционного блока «Армения» Роберту Кочаряну, передает 5tv.am со ссылкой на его офис. Утром 14 июня в офисе сообщили, что Кочарян планировал трехдневную частную поездку, однако она была сорвана.
Мы никогда заранее не предоставляли информацию о многочисленных прежних визитах президента. Однако, учитывая недавно распространяемую властями ложную информацию о визитах представителей оппозиции, считаем необходимым уберечь общественность от ожидаемой порции властной лжи, — указано в сообщении.
Визит был давно запланирован, но откладывался из-за предвыборной кампании. Глава офиса Баграт Микоян назвал ситуацию «демократическим концлагерем».
Ранее сообщалось, что ЦИК Армении подвел окончательные итоги парламентских выборов. Согласно им, партия премьера страны Никола Пашиняна получила 49,74% (64 мандата), «Сильная Армения» — 23,27% (29 мандатов), альянс «Армения» — 9,92% (12 мандатов). Явка составила 58,97%.
Также известно, что Центризбирком Армении принял решение о трех избирательных участках, на которых ранее были аннулированы результаты голосования. ЦИК отказалась проводить на них повторный референдум.