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14 июня 2026 в 21:09

ЦИК Армении отказал в повторном голосовании

ЦИК Армении отказал в перевыборах на трех участках, несмотря на нарушения

Сотрудники участковой избирательной комиссии во время подсчета избирательных бюллетеней после окончания голосования на парламентских выборах в Ереване Сотрудники участковой избирательной комиссии во время подсчета избирательных бюллетеней после окончания голосования на парламентских выборах в Ереване Фото: Стрингер / РИА Новости
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Центризбирком Армении принял решение о трех избирательных участках, на которых ранее были аннулированы результаты голосования. ЦИК отказался проводить на них повторный референдум.

Решение было принято на заседании комиссии по подведению окончательных итогов голосования. На проведении повторных выборов настаивали представители оппозиционных партий. В результате подсчета голосов выяснилось, что 15 из 18 политических сил не прошли минимальный порог.

Аннулирование результатов голосования на трех участках не сказывается на итогах выборов в целом, — констатировал глава ЦИК Армении Ваагн Овакимян.

Ранее у здания ЦИК Армении началась протестная акция, стартовавшая после оглашения результатов парламентских выборов. Участники выкрикивали «Позор!» и настаивали на проведении нового голосования.

До этого стало известно, что партия премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» одержала победу на выборах и получит возможность сформировать кабинет министров самостоятельно. За нее проголосовали 49,7456% избирателей, за блок «Сильная Армения» — 23,271%, а за объединение «Армения» — 9,9231%.

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