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14 июня 2026 в 17:18

ЦИК Армении опубликовал окончательные итоги выборов

Партия Пашиняна «Гражданский договор» победила на выборах в Армении

Предвыборный плакат действующего премьер-министра Армении, лидера партии «Гражданский договор» Никола Пашиняна в Ереване Предвыборный плакат действующего премьер-министра Армении, лидера партии «Гражданский договор» Никола Пашиняна в Ереване Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости
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Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» победила на выборах и единолично сформирует правительство, следует из окончательных данных ЦИК. Она получила 49,7456% голосов, блок «Сильная Армения» — 23,271%, блок «Армения» — 9,9231%.

Оппозиционная партия «Процветающая Армения» не преодолела проходной барьер, набрав 58 287 голосов, или 3,9893%, при необходимых 4%. Таким образом, в парламент прошли три политические силы: «Гражданский договор», блоки «Сильная Армения» и «Армения». В голосовании участвовали 1 476 769 человек, или 58,9% населения.

Ранее блок «Сильная Армения» во главе с предпринимателем Самвелом Карапетяном подал в Центральную избирательную комиссию заявление с требованием признать недействительными результаты выборов, состоявшихся 7 июня. Причиной обращения назвали нарушения, допущенные во время голосования.

Ранее сообщалось, что лидер оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян подал иск в суд против Пашиняна и Общественного телевидения Армении (ОТА). Он потребовал опровержения клеветнических высказываний в свой адрес, а также материальной компенсации.

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