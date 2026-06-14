ЦИК Армении опубликовал окончательные итоги выборов

Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» победила на выборах и единолично сформирует правительство, следует из окончательных данных ЦИК. Она получила 49,7456% голосов, блок «Сильная Армения» — 23,271%, блок «Армения» — 9,9231%.

Оппозиционная партия «Процветающая Армения» не преодолела проходной барьер, набрав 58 287 голосов, или 3,9893%, при необходимых 4%. Таким образом, в парламент прошли три политические силы: «Гражданский договор», блоки «Сильная Армения» и «Армения». В голосовании участвовали 1 476 769 человек, или 58,9% населения.

Ранее блок «Сильная Армения» во главе с предпринимателем Самвелом Карапетяном подал в Центральную избирательную комиссию заявление с требованием признать недействительными результаты выборов, состоявшихся 7 июня. Причиной обращения назвали нарушения, допущенные во время голосования.