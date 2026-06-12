Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 июня 2026 в 10:18

В Армении потребовали отменить результаты выборов

Блок «Сильная Армения» подал жалобу в ЦИК по итогам выборов

Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Блок «Сильная Армения» во главе с предпринимателем Самвелом Карапетяном подал в Центральную избирательную комиссию заявление с требованием признать недействительными результаты парламентских выборов, состоявшихся 7 июня, сообщил РИА Новости представитель блока Арам Вардеванян. Причиной обращения он назвал нарушения, допущенные во время голосования.

Мы передаем в ЦИК заявление о признании недействительными результатов выборов, — сказал Вардеванян.

По словам Вардеваняна, основанием для обращения стали не только нарушения, которые имели место в день голосования, но также те, что были выявлены в ходе предвыборной кампании. Он отметил, что поданное в ЦИК заявление является необходимым этапом для последующего обращения в Конституционный суд.

Ранее депутат от оппозиционной фракции «Армения» Гегам Манукян заявил, что власти Армении запрещают выезд из страны военнообязанным, которые прибыли в республику во время парламентских выборов. Политик напомнил, что выезд может быть запрещен только гражданам, совершившим преступление и находящимся под следствием, но сейчас полиция ссылается на проведение учебных сборов.

Страны СНГ
Армения
выборы
ЦИК
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На границе с Эстонией образовалась очередь желающих попасть в Россию
Подземные толчки магнитудой 4.4 сотрясли российский регион
Рыбак загадочно исчез недалеко от места пропажи семьи Усольцевых
Раскрыты подробности мирного меморандума Ирана и США
Наступление ВС РФ на Запорожье 12 июня: последние новости, Малая Токмачка
ВС России не оставили шансов бронетехнике ВСУ
Российские БПЛА разнесли важные для ВСУ объекты
«Отлетаешь на полметра». Ветеран СВО Притыко — о БПЛА и тоске по фронту
Удары по Украине сегодня, 12 июня: какие цели ВСУ поражены, последствия
Силы ПВО отразили массированную атаку на российский город
«Особенно важно сейчас»: Матвиенко напомнила об уникальной способности РФ
Патриарх Кирилл назвал Россию примером подлинного суверенитета
Женщина жестоко убила своих детей спортивным инвентарем
Названа причина эвакуации Пентагона
Назван неочевидный повод для слухов о третьем президентском сроке Трампа
Стало известно, каких специалистов работодатели в России искали весной
Силовиков стянули к зданию ЦИК после судьбоносных выборов в Армении
В России завершают работу над новой вакциной от пневмококка
Наступление ВС РФ на Харьков 12 июня: последние новости, дела в Купянске
В европейской стране заведут уголовное дело по инциденту с БПЛА ВСУ
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно
Общество

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.