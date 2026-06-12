В Армении потребовали отменить результаты выборов

Блок «Сильная Армения» во главе с предпринимателем Самвелом Карапетяном подал в Центральную избирательную комиссию заявление с требованием признать недействительными результаты парламентских выборов, состоявшихся 7 июня, сообщил РИА Новости представитель блока Арам Вардеванян. Причиной обращения он назвал нарушения, допущенные во время голосования.

Мы передаем в ЦИК заявление о признании недействительными результатов выборов, — сказал Вардеванян.

По словам Вардеваняна, основанием для обращения стали не только нарушения, которые имели место в день голосования, но также те, что были выявлены в ходе предвыборной кампании. Он отметил, что поданное в ЦИК заявление является необходимым этапом для последующего обращения в Конституционный суд.

Ранее депутат от оппозиционной фракции «Армения» Гегам Манукян заявил, что власти Армении запрещают выезд из страны военнообязанным, которые прибыли в республику во время парламентских выборов. Политик напомнил, что выезд может быть запрещен только гражданам, совершившим преступление и находящимся под следствием, но сейчас полиция ссылается на проведение учебных сборов.