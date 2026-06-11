Граждан Армении не выпустили из страны после выборов Военнообязанные граждане приехали в Армению и не смогли уехать после выборов

Власти Армении запрещают выезд из страны военнообязанным, которые прибыли в республику во время парламентских выборов, заявил депутат от оппозиционной фракции «Армения» Гегам Манукян в соцсетях. Политик напомнил, что согласно местному законодательству, выезд может быть запрещен только гражданам, совершившим преступление и находящимся под следствием, но сейчас полиция ссылается на проведение учебных сборов.

Наши соотечественники, которые прибыли на родину и готовы вернуться, условно, в Россию — их выезд из Армении запрещен. Обычно запрещают выезд граждан, которые совершили преступление. Выяснилось, что по требованию военной полиции выезд многочисленных наших соотечественников запрещен, а военная полиция в данном случае может ввести запрет в связи с 25-дневными сборами, — сообщил он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Армения на системной основе наращивает взаимодействие с НАТО. По его словам, идут военные учения, закупается продукция военного назначения, происходит обмен делегациями по военной лини с Евросоюзом, который тоже сейчас превращается в милитаризованную структуру.