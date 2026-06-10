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10 июня 2026 в 14:02

Лавров заявил о диалоге Армении с НАТО

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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Армения начала активный диалог по военной линии одновременно с Североатлантическим альянсом и Евросоюзом, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Министр также подчеркнул, что кавказская республика уже имеет опыт сотрудничества с западным военным блоком, передает ТАСС.

Активно наращивают сотрудничество со странами — членами НАТО, идут военные учения, закупаются продукции военного назначения, [идет] обмен делегациями по военной лини и с НАТО, и с Евросоюзом, который тоже сейчас превращается в милитаризованную структуру, — высказался Лавров.

Ранее представитель МИД РФ Захарова заявила что ЕАЭС не приемлет иждивенческий подход Армении, которая готовится к евроинтеграции. По ее словам, власти республики пытаются убедить граждан, что можно одновременно пользоваться преимуществами евразийской интеграции и готовиться к вступлению в Евросоюз.

До этого заместитель секретаря Совбеза России Алексей Шевцов констатировал, что выход Армении из ОДКБ вряд ли добавит безопасности этой стране. По его словам, Блок демонстрирует свою действенность и остается гарантом стабильности на евразийском континенте.

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