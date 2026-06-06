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06 июня 2026 в 12:25

Названы последствия выхода Армении из ОДКБ

Замсекретаря Совбеза Шевцов: выход Армении из ОДКБ не добавит безопасности

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Выход Армении из Организации Договора о коллективной безопасности вряд ли добавит безопасности этой стране, заявил ТАСС заместитель секретаря Совбеза России Алексей Шевцов на полях Петербургского международного экономического форума. По его словам, ОДКБ демонстрирует свою действенность и остается гарантом стабильности на евразийском континенте.

Мне сложно комментировать действия армянского руководства. Это их личное дело. Но хотел бы сказать, что ОДКБ показала свою эффективность и на данный момент она является гарантом безопасности на евразийском пространстве. Поэтому вряд ли выход Армении из этой структуры добавит безопасности самой республике, — сказал он.

Ранее премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что Армения может выйти из Организации Договора о коллективной безопасности, если это потребуется. Он подчеркнул, что решение о выходе будет принято самой Арменией, а не иностранными агентами.

Также представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в кулуарах, что Армения фактически не участвовала в работе Организации Договора о коллективной безопасности уже длительное время. Он не уточнил статус страны в организации.

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