Трамп может выйти из переговоров по Украине Atlantic: Трамп может выйти из украинского урегулирования в ближайшие недели

Президент США Дональд Трамп в ближайшее время может выйти из переговорного процесса по урегулированию на Украине, предположили авторы американского журнала Atlantic. По мнению журналистов, американский лидер сочтет дипломатию политически проигрышной.

В ближайшие недели, когда предвыборная кампания в США будет занимать все больше внимания Трампа, он может решить, что переговоры по Украине стали для него политически проигрышными, — указано в публикации.

В случае выхода из переговоров, как предполагает издание, Трамп может возложить ответственность за срыв дипломатии на одну из конфликтующих сторон — или на обе сразу. При этом сам Вашингтон официально не комментирует подобные сценарии. Однако предвыборный период традиционно снижает интенсивность внешнеполитических инициатив действующего президента США.

Ранее политолог Юрий Самонкин обратил внимание, что нелегитимность украинской власти стала одним из главных препятствий для российско-украинских переговоров. По его словам, команда президента Украины Владимира Зеленского, используя ситуацию боевых действий, продолжает «свои диктаторские замашки».