Ред-флаг! Как по подарку на 8 Марта понять, что с отношениями что-то не так

8 Марта — отличный повод лишний раз побаловать любимую женщину и подарить ей подарки. Но далеко не всегда мужчина делает удачный выбор: порой презенты могут не только не понравиться, но и обидеть женщину. А иногда они могут стать настоящим маркером отношений. Какие подарки считаются ред-флагами и почему, как правильно оценить их и что делать, если получила от любимого мужчины нечто неприемлемое, — в материале NEWS.ru.

Какие подарки считаются ред-флагами

Подарок на 8 Марта действительно может стать маркером отношений, сообщила NEWS.ru психолог Ирина Гуляева. По ее словам, некоторые презенты могут говорить о том, что в паре что-то не так. Среди таких сигналов — подарок для галочки, например случайный набор из супермаркета, купленный в последний момент, без учета вкусов женщины, отметила она.

«Мужчина не вкладывается эмоционально. Это не про забывчивость, а про отсутствие интереса к внутреннему миру своей половинки», — объяснила Гуляева.

Если подарок небрежно подобран или куплен наспех, это может говорить о нескольких моментах, отметила в беседе с NEWS.ru психолог Дарья Яушева. По ее словам, это может сигнализировать не только о низком уровне эмоциональной вовлеченности мужчины, но и попросту о его смущении или о сложностях с «угадыванием».

Также Гуляева считает ред-флагом подарки с намеком на то, что женщине неплохо было бы измениться. По словам психолога, к ним могут относиться абонемент в спортзал без запроса, крем от морщин, книга «Как стать женственнее» и прочее.

«Вместо принятия — скрытая критика. Праздник превращается в завуалированное сообщение: „Ты недостаточно хороша“», — отметила Гуляева.

Яушева добавила, что подарок с намеком может указывать на то, что мужчина не умеет выстраивать конструктивный диалог, избегает конфликтов, склонен к пассивной агрессии.

Еще один ред-флаг — полное отсутствие подарка на 8 Марта под предлогом непринятия этого праздника. Обычно, по словам психолога, в таком случае мужчина объясняет свой поступок фразами вроде «Я не признаю эти гендерные даты» или «Это маркетинг».

«Но речь не о самом празднике, а о нежелании проявить внимание. В здоровых отношениях партнеры уважают важные друг для друга символические даты», — сказала Гуляева.

Тревожным звоночком, добавила она, может стать универсальный, одинаковый для всех женщин подарок на 8 Марта. Например, если мама, коллега и любимая женщина получают тюльпаны и идентичную коробку конфет. Тут, по словам Гуляевой, дело в отсутствии индивидуального подхода: в близости важна персонализация.

Серьезным ред-флагом, по мнению Яушевой, является подарок, который нужен самому дарителю. Она считает, что, когда человек проецирует свои желания на партнера, он не пытается понять, что порадует другого человека, а исходит из собственных предпочтений.

«Это про эгоцентризм, дефицит эмпатии, неспособность поставить себя на место другого. И худший вариант — восприятие отношений как способа удовлетворения собственных потребностей», — сказала Яушева.

Она добавила, что также тревожным сигналом может быть чрезмерно практичный или утилитарный презент. В таком случае, по словам психолога, происходит смещение фокуса с эмоциональной составляющей на функциональную.

«Такой подарок — уже не символ чувств, а элемент быта. Это может отражать стереотипное восприятие гендерных ролей, трудности с выражением чувств невербальными способами либо рационализацию эмоций, когда теплые чувства заменяются „полезностью“», — отметила Яушева.

Также, по ее словам, не стоит дарить подарки с финансовой нагрузкой или «намеком на будущее». Это, считает психолог, может рождать чувство долга у получателя.

«Через такой подарок мужчина может пытаться повлиять на поведение или решения женщины. Слишком дорогой презент может быть средством манипуляции, стремлением контролировать партнера», — сказала Яушева.

Еще одним ред-флагом можно считать повтор прошлогоднего подарка на 8 Марта, добавила она. По ее словам, такое шаблонное поведение говорит о том, что отношения стали рутиной, мужчина потерял к ним интерес.

«Это может быть признаком нежелания инвестировать эмоциональные ресурсы в поддержание романтики, отсутствия внимания к изменениям в жизни партнера. Это формальный подход к проявлению заботы», — сказала она.

Как объективно оценить подаренный на 8 Марта презент

Важно понимать: ред-флаг — это не сам подарок, а контекст, сообщила Ирина Гуляева. По ее словам, даже простой букет может быть проявлением глубокой любви, если в нем есть внимание и тепло.

«И наоборот: самый дорогой подарок не спасет отношения, в которых нет эмоциональной связи. 8 Марта — это, по сути, лакмусовая бумажка: мужчина либо видит женщину, либо просто соблюдает формальность», — заключила она.

Яушева добавила, что не каждый неудачный подарок — повод для тревоги. Единичный случай может быть связан с обстоятельствами — стрессом, нехваткой времени или денег. Но если мужчина все время дарит странные презенты — это тревожный сигнал, считает она. Также Яушева отметила, что важно обращать внимание на реакцию мужчины на обратную связь.

«Если после деликатного обсуждения партнер прислушивается и меняется — это нормально. Игнорирование или агрессия — уже проблема», — отметила она.

Кроме того, по ее словам, важен общий контекст отношений, ведь подарки — это лишь один из индикаторов. Она призвала брать во внимание качество общения, взаимную поддержку, распределение обязанностей, проявление заботы в повседневной жизни. Что же касается практичных подарков, то это, по словам Яушевой, может быть нормой в некоторых парах.

Что делать, если получила подарок-ред-флаг

Если мужчина подарил подарок-ред-флаг, не стоит сразу делать поспешные выводы, посоветовала Яушева. Она порекомендовала проанализировать ситуацию в целом и обсудить свои чувства с партнером, не обвиняя его в неудачном выборе презента.

«Подумайте о том, насколько вы четко формулируете то, что для вас важно в подарках. Если вы ждете „угадывания“, вы повышаете риск получить не тот подарок. Узнайте предпочтения и особенности партнера: возможно, он просто не понимает, как проявить заботу в вашей системе координат», — отметила Яушева.

Если разговоры не помогают, а дискомфорт в отношениях нарастает, она посоветовала обратиться за консультацией к семейному психологу.

