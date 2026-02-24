Психолог дала необычный совет женщинам перед 8 Марта

Женщине не стоит обижаться на мужчин из-за более шикарных букетов своим матерям 8 Марта, заявила NEWS.ru психолог Евгения Александрова. По ее словам, здесь речь не про обиду, а про конкуренцию за свое место в жизни возлюбленного.

Конкуренция с мамой мужчины — изначально проигрышная игра. Это его мама, женщина, которая дала ему жизнь, растила и поддерживала. Желание порадовать ее на 8 Марта красивым букетом — естественно. И ее букет не является измерителем его чувств к партнерше, — добавила Александрова.

Мама и женщина мужчины находятся в разных «категориях»: одна — родитель, другая — любимая и партнер, напомнила эксперт. Эти роли не пересекаются и не сравниваются, чем спокойнее женщина относится к тому, что мужчина заботится о матери, тем меньше поводов для напряжения в паре, отметила психолог.

Если конкуренцию начинает сама мама, важно не входить в борьбу и не превращать партнера в судью. Жалобы в стиле «твоя мама меня не принимает» чаще делают женщину слабее в его глазах и усиливают конфликт. Более эффективная стратегия — укреплять союз: поддерживать контакт с мужчиной, оставаться в позиции женщины, а не «соперницы», и вкладываться в связь через уважение и спокойствие, — подытожила она.

Ранее Александрова заявила, что молчание в качестве наказания может разрушить эмоциональную связь между партнерами. По ее словам, временное прекращение общения с любимым человеком допустимо только в случае, если это необходимо для успокоения.