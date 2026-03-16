Врач объяснила, почему у женщин более чуткий сон по сравнению с мужчинами

Женщины зачастую обладают более чутким сном по сравнению с мужчинами из-за эволюционных особенностей — это связано с необходимостью реагировать на потребности ребенка, заявила «Газете.Ru» невролог Мария Бехер. Врач также связала это с выработкой мелатонина.

На качество сна женщин могут влиять особенности выработки гормона сна — мелатонина. В перименопаузе нарушения сна у женщин связаны с измененной секрецией мелатонина в течение суток. Пик секреции гормона смещается на ранние утренние часы, — подчеркнула Бехер.

Она отметила, что с возрастом проблема поверхностного сна, как правило, ухудшается, поскольку организм становится чувствительнее к изменениям во внешнем мире. Любое нарушение гигиены сна, в том числе свет, шум или неудобная подушка, приводят к частым ночным пробуждениям и как следствие недосыпу. А если причины дискомфорта связаны с партнером, то дефицит сна становится хроническим.

Ранее невролог Мария Лавренова заявила, что постоянное отслеживание сна с помощью гаджетов может привести к развитию хронической бессонницы. По ее мнению, ключевой причиной расстройства становится излишнее доверие к устройствам.