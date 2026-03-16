16 марта 2026 в 11:52

Врач объяснила, почему у женщин более чуткий сон по сравнению с мужчинами

Врач Бехер: женщины обладают более чутким сном из-за эволюционных особенностей

Женщины зачастую обладают более чутким сном по сравнению с мужчинами из-за эволюционных особенностей — это связано с необходимостью реагировать на потребности ребенка, заявила «Газете.Ru» невролог Мария Бехер. Врач также связала это с выработкой мелатонина.

На качество сна женщин могут влиять особенности выработки гормона сна — мелатонина. В перименопаузе нарушения сна у женщин связаны с измененной секрецией мелатонина в течение суток. Пик секреции гормона смещается на ранние утренние часы, — подчеркнула Бехер.

Она отметила, что с возрастом проблема поверхностного сна, как правило, ухудшается, поскольку организм становится чувствительнее к изменениям во внешнем мире. Любое нарушение гигиены сна, в том числе свет, шум или неудобная подушка, приводят к частым ночным пробуждениям и как следствие недосыпу. А если причины дискомфорта связаны с партнером, то дефицит сна становится хроническим.

Ранее невролог Мария Лавренова заявила, что постоянное отслеживание сна с помощью гаджетов может привести к развитию хронической бессонницы. По ее мнению, ключевой причиной расстройства становится излишнее доверие к устройствам.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков проанализировал интерес Трампа к Украине
Песков указал на причину роста доходов бюджета России
Политолог ответил, потеряют ли США статус гаранта безопасности из-за Ирана
Песков раскрыл, смотрел ли он фильм «Господин Никто против Путина»
Диетолог объяснил, какие нутриенты нельзя сокращать во время похудения
В Кремле раскрыли реакцию Путина на результаты паралимпийцев в Италии
Песков ответил на слухи о лечении нового лидера Ирана в Москве
Путин созвонился с премьер-министром африканской страны
В Кремле ответили на вопрос о месте новых переговоров России и Украины
Хуснуллин раскрыл потери среди рабочих при строительстве в новых регионах
ВСУ лишились важных энергетических объектов
Израиль снова обрушил свои ракеты на правительственные здания в Иране
Родителей призвали не отпускать детей одних на прогулки у водоемов
Кинокритик назвал тенденции премии «Оскар»
ПВО отразила новую атаку дронов на Москву
Почти 500 украинских БПЛА сбили за сутки
TikTok оштрафовали на крупную сумму
В Сети появились спутниковые снимки с последствиями удара по порту Фуджейра
Утренний «Искандер» по Киеву, взрыв на Майдане: удары по Украине 16 марта
Доброкачественное образование угрожает лицу российской певицы
Дальше
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
