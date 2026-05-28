Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 мая 2026 в 10:57

Токаев предрек России яркое будущее под руководством Путина

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Александр Щербак/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Под мудрым руководством президента Владимира Путина будущее Российской Федерации будет ярким и многообещающим, пообещал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он заявил об этом в ходе официальных мероприятий по случаю приезда российского коллеги в Астану, передает РИА Новости.

Я полагаю, будущее России будет ярким и многообещающим, тем более под вашим сильным и мудрым руководством, — высказался политик.

Ранее Токаев назвал успешными переговоры с Путиным в узком формате. 27 мая Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом. Главу российского государства в Астане сопровождает делегация из более чем 30 человек, в их числе девять министров.

До этого пресс-служба казахстанского лидера сообщала, что Токаев и Путин намеревались обсудить в Астане перспективы союзнических отношений двух стран. Отмечалось, что 28 мая с участием глав государств — членов ЕАЭС пройдет Евразийский экономический форум, а на следующий день, 29 мая, состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета.

Власть
Владимир Путин
Россия
Казахстан
Касым-Жомарт Токаев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Многодневные дожди привели к жестким обрушениям в Дагестане
«Заняли наши подразделения»: Пушилин рассказал об успехах в Константиновке
Канада отказалась от истребителей США ради шведских «глаз» для Арктики
«Выиграли люди»: военэксперт о провале контрнаступления ВСУ в 2023 году
Пинал русскую женщину, пока не выпадет плод: ФСБ задержала педофила
Токаев отметил ключевую роль России в урегулировании международных вопросов
Токаев сделал заявление о роли Путина в судьбе России
Токаев назвал визит Путина в Казахстан исключительно важным
Стало известно о самом сильном укреплении рубля за последние три года
Нарышкин раскрыл хитрый план Евросоюза по разграблению России
Песков назвал неотъемлемую черту российской политики
Раскрыто, можно ли с помощью минералов узнать о зарождении жизни на Земле
Додик назвал теракт ВСУ в ЛНР беспрецедентным военным преступлением
RT представил ролик о подвиге бойца СВО Ярашева
«Миротворец» вновь опубликовал данные сотрудников колледжа в Старобельске
В ГД рассказали о новых правилах обращения с объектами культурного наследия
Эксперт оценила идею внедрения студенческой ипотеки под 6% годовых
Путин и Токаев подписали заявление о семи основах дружбы и добрососедства
Дачникам объяснили, каких животных нельзя разводить на участке в СНТ
«Не начиналась»: Нарышкин об эпохе ядерного сдерживания
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.