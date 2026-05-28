Токаев предрек России яркое будущее под руководством Путина

Под мудрым руководством президента Владимира Путина будущее Российской Федерации будет ярким и многообещающим, пообещал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он заявил об этом в ходе официальных мероприятий по случаю приезда российского коллеги в Астану, передает РИА Новости.

Я полагаю, будущее России будет ярким и многообещающим, тем более под вашим сильным и мудрым руководством, — высказался политик.

Ранее Токаев назвал успешными переговоры с Путиным в узком формате. 27 мая Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом. Главу российского государства в Астане сопровождает делегация из более чем 30 человек, в их числе девять министров.

До этого пресс-служба казахстанского лидера сообщала, что Токаев и Путин намеревались обсудить в Астане перспективы союзнических отношений двух стран. Отмечалось, что 28 мая с участием глав государств — членов ЕАЭС пройдет Евразийский экономический форум, а на следующий день, 29 мая, состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета.