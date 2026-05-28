«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с новым посланием

Станция УВБ-76, известная как «радиостанция Судного дня», вышла в эфир с новым кодированным посланием, передает Telegram-канал «УВБ-76 логи». В сообщении прозвучало слово «ПАРАНОЙЯ».

Сообщение за сегодня, 28.05.26 10:54 МСК, НЖТИ 34509 ПАРАНОЙЯ 8268 8193, — говорится в публикации.

УВБ-76 — легендарная коротковолновая радиостанция, которая работает с 1976 года и большую часть времени транслирует лишь монотонные шумы, за что получила неофициальное название «Жужжалка». Периодически в ее эфире звучат зашифрованные голосовые сообщения, смысл которых официально не раскрывается.

Ранее «радиостанция Судного дня» передала сигнал «довесочек». В четверг, 14 мая, в 18:46 по московскому времени она вышла в эфир со вторым сообщением. Первое было «суперзвезда».

В конце апреля система глобальной военной связи США, известная как американское «радио Судного дня», передала загадочное сообщение из 21 знака. Особое внимание криптографов привлекло кодовое слово BRADFIELD, стоящее в начале сообщения.