14 мая 2026 в 20:55

«Радио Судного дня» послало в эфир «в довесочек» новый сигнал

Радиостанция УВБ-76 передала сигнал «довесочек»

Радиостанция УВБ-76, также известная как «радио Судного дня», передала сигнал «довесочек», пишет Telegram-канал «УВБ-76 логи». В четверг, 14 мая, в 18:46 по московскому времени она вышла в эфир со вторым сообщением. Первое было «суперзвезда».

НЖТИ 81688 ДОВЕСОЧЕК 6809 7750, — говорится в сообщении.

УВБ-76 — это военная радиостанция, созданная в 1970-е годы, которая с тех пор непрерывно транслирует характерный короткий жужжащий сигнал, за что получила неофициальное название «жужжалка». Ее передачи вызывают большой интерес у радиолюбителей и специалистов по всему миру. Несмотря на множество теорий о предназначении и содержании загадочных сообщений, их истинная природа и смысл до сих пор остаются неизвестными.

В конце апреля система глобальной военной связи США, известная как американское «радио Судного дня», передала загадочное сообщение из 21 знака. Особое внимание криптографов привлекло кодовое слово BRADFIELD, стоящее в начале сообщения. Эксперты отмечают, что в военной среде подобные слова подбираются не случайно и могут нести скрытый смысл или служить ключом к расшифровке.

