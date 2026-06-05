РФПИ подписал соглашение по проектированию «тоннеля Путина — Трампа» Дмитриев: РФПИ подписал соглашение по проекту тоннеля между Россией и США

Российский фонд прямых инвестиций подписал соглашение о проектировании тоннеля через Берингов пролив между Россией и США, заявил в рамках ПМЭФ глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, которые передает NEWS.ru, дальнейшие шаги станут понятны ближе к концу года.

Подписали соглашение с компанией, которое позволит нам проектировать этот тоннель. Мы по-прежнему считаем его экономику, понимаем, что новые технологии резко снижают стоимость производства, — отметил он.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Вадим Мамонтов выразил мнение, что тоннель между Аляской и Чукоткой привлечет американских туристов. При этом эксперт подчеркнул, что российский регион уже является востребованным направлением для поездок.

До этого Дмитриев заявил, что «тоннель Путина — Трампа» будет самым большим инфраструктурным проектом между странами. В то же время он добавил, что из Германии поступают запросы о необходимости восстановления «Северных потоков».