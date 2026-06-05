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05 июня 2026 в 12:14

Турэксперт ответил, привлечет ли тоннель между США и Россией американцев

Турэксперт Мамонтов: тоннель между США и Россией привлечет американцев

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Тоннель между Аляской и Чукоткой привлечет американских туристов, заявил НСН вице-президент Российского союза туриндустрии, основатель компании Russia Discovery Вадим Мамонтов. Он отметил, что российский регион уже является востребованным направлением для поездок.

До пандемии и последующих событий порядка тысячи туристов в год прибывали на остров Врангеля, который считается родильным домом белых медведей. И это не предел, потому что на той же Аляске таких круизных туристов было около миллиона, — рассказал Мамонтов.

Турэксперт подчеркнул, что на Чукотке сохранилась аутентичная этнография и есть возможность увидеть местное население. Однако он не уверен, что встречный поток из России на Аляску будет пользоваться таким же спросом.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян рассказал, что россияне не будут массово ездить в КНДР до решения проблем с визами и логистикой. Он отметил, что отсутствие прямых рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга делает поездки в КНДР неудобными.

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