ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 июня 2026 в 16:53

«Тоннель — будет»: Дмитриев о том, чтобы соединить Чукотку с Аляской

Дмитриев объявил о договоре по проектированию тоннеля с Чукотки на Аляску

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев на полях ПМЭФ заявил о подписании соглашение по проектированию тоннеля через Берингов пролив между Чукоткой и Аляской. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, это будет самый большой инфраструктурный проект между странами.

У нас будет новость завтра. Мы подписываем соглашение о том, что мы продолжаем проектирование тоннеля. Поэтому тоннель — будет. Проектирование тоннеля мы делаем. И он будет одним из самых больших инфраструктурных проектов между нашими странами, — отметил Дмитриев.

Дмитриев также спрогнозировал, что Европу в ближайшее время ждет сильнейший энергетический кризис и страны Евросоюза будут вынуждены просить у России нефть и газ. Кроме того, по его словам, из Германии уже поступают запросы о необходимости восстановления «Северных потоков».

Ранее автор проекта ученый Виктор Разбегин отмечал, что протяженность тоннеля составит от 98 до 112 километров. По его словам, в середине пролива находятся два острова, которые удобно использовать для строительства.

Власть
Кремль
Кирилл Дмитриев
США
тоннели
Чукотка
Аляска
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин на немецком языке ответил на вопрос о посредниках
Путин раскрыл, что сказал бы при подписании мира с Украиной
Дроны ВСУ атаковали пять регионов России
Путин рассказал, как в будущем будет применяться «Орешник»
Путин заявил о позитивном развитии отношений с Азербайджаном
Путин удивился реакции на его слова о Шредере как о возможном переговорщике
Путин заявил, что контроль над Донбассом не мешает сделке по Украине
Путин раскрыл, какие отношения у него сложились с Си Цзиньпином
Путин объяснил, почему ВС Россиии ударили «Орешником» по «сараю»
Путин намекнул на «кое-что» в арсенале России, которого нет у Украины
Путин раскрыл, в какой сфере Россия и Китай работают вместе
«Наиболее существенная»: Путин назвал причину потери территорий Украиной
В американской торговой палате назвали главную цель Трампа по России
Путин сообщил о бесполезном давлении США на одного из партнеров России
Путин указал на важную особенность дружбы Китая и России
В КНР засекли секретную подлодку, червь ударил по экономике США: что дальше
Попросивший гражданство у Путина американский журналист отправится на СВО
«По восходящей»: Путин оценил отношения с Казахстаном
«Лучшее творение»: глава делегации США поделился впечатлениями о Петербурге
Медведев раскрыл, будут ли США вливать деньги в Украину
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб
Общество

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.