«Тоннель — будет»: Дмитриев о том, чтобы соединить Чукотку с Аляской

«Тоннель — будет»: Дмитриев о том, чтобы соединить Чукотку с Аляской Дмитриев объявил о договоре по проектированию тоннеля с Чукотки на Аляску

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев на полях ПМЭФ заявил о подписании соглашение по проектированию тоннеля через Берингов пролив между Чукоткой и Аляской. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, это будет самый большой инфраструктурный проект между странами.

У нас будет новость завтра. Мы подписываем соглашение о том, что мы продолжаем проектирование тоннеля. Поэтому тоннель — будет. Проектирование тоннеля мы делаем. И он будет одним из самых больших инфраструктурных проектов между нашими странами, — отметил Дмитриев.

Дмитриев также спрогнозировал, что Европу в ближайшее время ждет сильнейший энергетический кризис и страны Евросоюза будут вынуждены просить у России нефть и газ. Кроме того, по его словам, из Германии уже поступают запросы о необходимости восстановления «Северных потоков».

Ранее автор проекта ученый Виктор Разбегин отмечал, что протяженность тоннеля составит от 98 до 112 километров. По его словам, в середине пролива находятся два острова, которые удобно использовать для строительства.