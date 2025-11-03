Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 09:00

Названа предполагаемая протяженность тоннеля Путина — Трампа

Длина тоннеля из РФ в США через Берингов пролив может составить 112 километров

Тоннель через Берингов пролив в представлении ИИ Тоннель через Берингов пролив в представлении ИИ Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Протяженность тоннеля через Берингов пролив, который может связать Чукотку и Аляску, составит от 98 до 112 километров, заявил в беседе с РИА Новости автор проекта, ученый Виктор Разбегин. По его словам, в середине пролива находятся два острова, которые удобно использовать для строительства.

В середине пролива находятся остров Ратманова и остров Крузенштерна. Между ними всего четыре с половиной километра, и их очень удобно использовать для строительства <…> Поэтому трасса, проходящая через эти острова, действительно колеблется где-то от 98 до 112 километров, — подчеркнул специалист.

Исследование возможных технических решений по строительству тоннеля ведется с 1990-х годов, напомнил Разбегин. Он уточнил, что наиболее перспективная конструкция предполагает два транспортных тоннеля, а также сервисный — со сбойками для обслуживания.

Ранее директор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что строительство тоннеля между Чукоткой и Аляской обойдется в $8 млрд (около 647 млрд рублей). Он назвал объект в честь президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По словам Дмитриева, строительство тоннеля уже началось.

