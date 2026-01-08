Приметы 8 января — Бабьи каши: день матерей, младенцев и зимнего солнца

У 8 января в народной традиции целое множество имен. Это и Бабьи каши, и День повитух. А воцерковленные люди просто отмечают Собор Пресвятой Богородицы. Для простых людей это был праздник рожениц, матерей и повивальных бабок. Женщины брали своих детей и шли с подарками и пирогами к повитухам, которые принимали у них роды. Также это второй день Святок, когда продолжались колядования и веселье.

Погодные приметы на Бабьи каши, 8 января

Наблюдения в этот день помогали предсказать характер будущего лета и урожая.

Если утро ясное и морозное — жди богатого урожая проса.

Снег прилипает к ладоням — к скорому потеплению и оттепели.

Зяблики запели — к потеплению и снегопаду.

Если северный ветер дует — скоро наступит стужа.

Красный закат 8 января предвещал усиление морозов в ближайшие дни.

Если снег идет мягкими хлопьями — лето будет дождливым.

Приметы о птицах на 8 января

Синицы громко пищат с самого утра — к ночному сильному морозу.

Вороны кружат стаями и кричат — к метели и вьюге.

Да здравствуют матери! Что можно и нужно делать 8 января

8 января крестьяне особо почитали матерей и повитух, которые помогали появиться на свет детям. Сегодня старались посещать женщин, которые помогали детям появиться на свет. Им приносили угощения (особенно кашу) и подарки, чтобы дети росли здоровыми.

В каждом доме варили сытную кашу на молоке с добавлением масла, меда или ягод. Часть каши обязательно оставляли для угощения гостей. Называли такое блюдо бабьей кашей.

Существовало поверье: если 8 января поднять младенца высоко над головой, он будет быстро расти и будет крепким.

В этот день было принято радушно встречать тех, кто пришел с песнями и добрыми пожеланиями. Чем щедрее хозяин, тем больше удачи придет в дом.

А еще считалось, что купленная в этот день посуда будет долго служить и приносить в дом достаток.

Обходим беды стороной: что нельзя делать 8 января

Покупать веревки и изделия из них. Это был самый строгий запрет дня. Верили, что покупка веревки 8 января может привести к тому, что в роду кто-то умрет или случится беда.

Варить кисель. Считалось, что приготовление киселя в этот день — к покойнику в доме.

Заниматься тяжелой работой. Нельзя было шить, вязать, стирать и убираться. Считалось, что работа в этот праздник может навредить здоровью детей.

Выносить мусор и хлам. Как и в предыдущие праздничные дни, с мусором можно было случайно выбросить семейное счастье.

Ссориться с близкими. Особенно это касалось отношений с матерью или женой. Конфликт в этот день лишал дом божественного покровительства.

