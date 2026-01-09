Атака США на Венесуэлу
09 января 2026 в 01:00

Что будет с Россией, США, Европой и СВО в 2026 году: прогнозы политологов

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Опрос ВЦИОМ показал, что жители России ждут наступления 2026 года с бо́льшим оптимизмом, чем ждали уходящего 2025-го. Картина политических ожиданий россиян однозначна: большинство надеется на окончание специальной военной операции и достижение поставленных целей. При этом опрошенные NEWS.ru эксперты уверены: РФ может достичь успеха и в других сферах. Действительно ли финал СВО близок, как будут развиваться отношения России и США и каким 2026 год окажется для ЕС — в материале NEWS.ru.

Чего ждут россияне в 2026 году

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) рассказал о впечатлениях и предновогодних ожиданиях россиян. Согласно опросам, граждане РФ назвали главным героем уходящего года президента Владимира Путина, а наибольший интерес у них вызвал переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта.

Респонденты считают, что 2025-й стал для России политически успешным, и ждут от 2026-го еще больших свершений.

«Большинство ждет окончания СВО и достижения поставленных целей. Все остальное — внешняя политика, санкции, экономика, социальные темы — воспринимается как фрагментарное по отношению к главному вопросу, который волнует наших сограждан», — подчеркнула эксперт аналитического центра ВЦИОМ Татьяна Смак.

Депутат Госдумы Олег Матвейчев в беседе с NEWS.ru назвал несколько причин столь оптимистичных настроений россиян.

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

«Граждане видят успехи на фронте, а также изменение риторики европейцев и американцев. Россияне и не хотели конфликта — его нам навязали, когда отказались принимать во внимание интересы нашей безопасности и русских на Украине. Поэтому люди надеются, что мы наконец-то заставили себя услышать, а значит, есть шанс вернуться к мирной жизни», — сказал он.

Завершится ли СВО в 2026 году

На прямой линии 19 декабря Путин спрогнозировал новые успехи ВС РФ в зоне проведения СВО до конца 2025 года. Глава государства выразил уверенность, что в ближайшее время под контроль российской армии в Донбассе перейдут Красный Лиман и Константиновка, после чего продолжится продвижение войск к городу Славянску, пока контролируемому Киевом.

Военный эксперт капитан I ранга Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru отметил, что сейчас также заканчивается «эпопея» с освобождением города Димитрова в ДНР, а также развивается наступление ВС РФ в Краматорском районе.

«Есть шансы, что территория Донбасса будет полностью взята в наступающем году. Все к этому идет. Наши войска продвигаются очень серьезно — группировка „Восток“, к примеру, уже освободила свою часть ДНР. На ближайшие месяцы поставлены определенные задачи — думаю, первые результаты их выполнения будут ощутимы уже этой зимой», — пояснил собеседник.

Путин также подчеркивал, что Россия надеется решить спорные вопросы с Украиной путем переговоров, но готова к достижению целей СВО и военным путем.

«Нам тоже очень хотелось бы, чтобы мы в следующем году жили в условиях мира и без всяких военных конфликтов», — подчеркнул Путин на прямой линии.

Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

По словам Дандыкина, темпы наступления российской армии в последние месяцы существенно ускорились.

«Уже идут успешные бои в Запорожской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской областях. Думаю, много интересного можно ждать от группировки „Днепр“ — она работает на Запорожском и Херсонском направлениях. Как отмечал президент, наша армия стала совсем иной — и в плане опыта, и в плане наличия ресурсов: в отличие от ВСУ мы не испытываем недостатка ни в технике, ни в людях. Задачи СВО решаются, и нам стоит ждать успехов», — добавил аналитик.

Как будут развиваться отношения России и США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 23 декабря заявил, что 2026 год может дать новый импульс в налаживании отношений Москвы и Вашингтона. Однако, заметил он, развитие событий будет во многом зависеть от хода переговорного процесса по Украине.

«Мы неоднократно говорили, что поскольку американская сторона все увязывает с процессом урегулирования, то сначала урегулирование для них, а потом все остальное», — пояснил представитель Кремля.

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что именно совместные проекты в ближайшем будущем окажутся ключевой точкой соприкосновения России и США.

«Я не питаю особых иллюзий по поводу ситуации на Украине — слишком много интересов задето и средств потрачено. Но совместные инвестиционные проекты могут в какой-то мере компенсировать замедление политического процесса. Тем более глава РФПИ Кирилл Дмитриев и Джаред Кушнер (зять Дональда Трампа. — NEWS.ru) — уже сработавшаяся команда: люди одного возраста, окончившие одни и те же вузы Лиги плюща, работавшие в крупнейших инвестиционных компаниях мира. Это в какой-то степени может послужить залогом прогресса», — подчеркнул собеседник.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, бизнесмен Джаред Кушнер (справа налево) Спецпосланник президента США Стив Уиткофф, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, бизнесмен Джаред Кушнер (справа налево) Фото: Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян в свою очередь уверен: говорить о конкретике в совместных проектах рано, пока не решен вопрос с антироссийскими санкциями.

«Украинский конфликт сегодня тормозит весь потенциал развития двусторонних отношений. Как только мы со Штатами найдем некий modus vivendi и выйдем на его решение, заниматься развитием связей — будь то экономика или иные сферы — станет гораздо проще», — считает собеседник NEWS.ru.

Каким будет 2026 год для США

В самих Штатах грядущий год обещает быть насыщенным на политические события. В ноябре состоятся промежуточные выборы, от которых будет зависеть дальнейшая расстановка сил в американском конгрессе.

По мнению Ордуханяна, если администрации Трампа удастся добиться прогресса в переговорах по Украине, то она подойдет к голосованию с достаточно сильным портфолио.

«Если будет срыв, то это создаст определенные проблемы. Но существуют и другие факторы: многие сенаторы-республиканцы уходят в отставку и не собираются избираться. Но даже если демократы в какой-то момент смогут перехватить большинство, это ничего не значит. Работу Трампа это, конечно, затруднит. Но с другой стороны, а когда ему было легко? Ему не привыкать», — добавил американист.

Что ждет Европу в 2026 году

Издание The Economist в ноябре опубликовало собственный прогноз на 2026 год, в котором предрекло разделение мира на три сферы влияния — российскую, китайскую и американскую. По мнению аналитиков, это станет серьезным испытанием для Европы, которой придется одновременно решать сразу три важнейших задачи: наращивать расходы на оборону, пытаться удержать Вашингтон на своей стороне и бороться с огромным дефицитом бюджета.

Ордуханян считает, что европейцев в ближайшие годы будут ждать колоссальные структурные изменения.

«У Европы не трудный год, а вообще трудное десятилетие или даже столетие. Мы видим потерю субъектности, которая будет набирать обороты. Гуманитарные аспекты и экономика находятся на самых низких точках своего развития. Думаю, это приведет к распаду Евросоюза и принципиальным изменениям в НАТО. Теперь европейские страны будут платить по своим счетам, а это значит, что уровень жизни там станет гораздо хуже. Вообще, Европа испытывала и не такие проблемы, но каждый раз в эти моменты на арену выходили личности — Черчилль, Де Голль, Аденауэр. А сейчас там безрыбье, поэтому прогнозы очень пессимистичные», — уверен политолог.

Полиция разгоняет акцию протеста Полиция разгоняет акцию протеста Фото: Simon Chapman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Где вспыхнут конфликты в 2026 году

Эксперты допускают, что Украина в новом году окажется не единственной точкой, где сохранится напряженность. По словам полковника в отставке Анатолия Матвийчука, боевые действия могут вспыхнуть в странах Африки, на Ближнем Востоке и в Приднестровье.

Вице-премьер Молдавии по евроинтеграции Кристина Герасимова в ноябре заявила о планах Кишинева «реинтегрировать» Приднестровье «мирным путем». Глава правительства страны Александр Мунтяну подтверждал, что молдавские власти обсуждают этот вопрос с США и Европой.

Научный сотрудник института стран СНГ Руслан Панкратов сказал NEWS.ru, что напряженность вокруг Приднестровья действительно приближается к критической отметке.

«События 2026 года могут стать переломными для всего постсоветского пространства. Кишинев не просто декларирует намерения, а методично готовит почву для силового решения приднестровского вопроса. Но речь идет о координации военно-политической операции, в которой Молдавия выступает лишь исполнителем чужой воли», — считает эксперт.

Аналитик заметил, что вероятность нового вооруженного конфликта в регионе крайне высока — все факторы складываются в пользу военного сценария. Очень многое будет зависеть от реакции России.

«2026-й станет годом истины для всей постсоветской системы безопасности. Если Приднестровье удастся отстоять, появится шанс стабилизировать ситуацию в регионе», — резюмировал эксперт.

