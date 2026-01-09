Что будет с Россией, США, Европой и СВО в 2026 году: прогнозы политологов

Опрос ВЦИОМ показал, что жители России ждут наступления 2026 года с бо́льшим оптимизмом, чем ждали уходящего 2025-го. Картина политических ожиданий россиян однозначна: большинство надеется на окончание специальной военной операции и достижение поставленных целей. При этом опрошенные NEWS.ru эксперты уверены: РФ может достичь успеха и в других сферах. Действительно ли финал СВО близок, как будут развиваться отношения России и США и каким 2026 год окажется для ЕС — в материале NEWS.ru.

Чего ждут россияне в 2026 году

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) рассказал о впечатлениях и предновогодних ожиданиях россиян. Согласно опросам, граждане РФ назвали главным героем уходящего года президента Владимира Путина, а наибольший интерес у них вызвал переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта.

Респонденты считают, что 2025-й стал для России политически успешным, и ждут от 2026-го еще больших свершений.

«Большинство ждет окончания СВО и достижения поставленных целей. Все остальное — внешняя политика, санкции, экономика, социальные темы — воспринимается как фрагментарное по отношению к главному вопросу, который волнует наших сограждан», — подчеркнула эксперт аналитического центра ВЦИОМ Татьяна Смак.

Депутат Госдумы Олег Матвейчев в беседе с NEWS.ru назвал несколько причин столь оптимистичных настроений россиян.

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

«Граждане видят успехи на фронте, а также изменение риторики европейцев и американцев. Россияне и не хотели конфликта — его нам навязали, когда отказались принимать во внимание интересы нашей безопасности и русских на Украине. Поэтому люди надеются, что мы наконец-то заставили себя услышать, а значит, есть шанс вернуться к мирной жизни», — сказал он.

Завершится ли СВО в 2026 году

На прямой линии 19 декабря Путин спрогнозировал новые успехи ВС РФ в зоне проведения СВО до конца 2025 года. Глава государства выразил уверенность, что в ближайшее время под контроль российской армии в Донбассе перейдут Красный Лиман и Константиновка, после чего продолжится продвижение войск к городу Славянску, пока контролируемому Киевом.

Военный эксперт капитан I ранга Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru отметил, что сейчас также заканчивается «эпопея» с освобождением города Димитрова в ДНР, а также развивается наступление ВС РФ в Краматорском районе.

«Есть шансы, что территория Донбасса будет полностью взята в наступающем году. Все к этому идет. Наши войска продвигаются очень серьезно — группировка „Восток“, к примеру, уже освободила свою часть ДНР. На ближайшие месяцы поставлены определенные задачи — думаю, первые результаты их выполнения будут ощутимы уже этой зимой», — пояснил собеседник.

Путин также подчеркивал, что Россия надеется решить спорные вопросы с Украиной путем переговоров, но готова к достижению целей СВО и военным путем.

«Нам тоже очень хотелось бы, чтобы мы в следующем году жили в условиях мира и без всяких военных конфликтов», — подчеркнул Путин на прямой линии.

Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

По словам Дандыкина, темпы наступления российской армии в последние месяцы существенно ускорились.

«Уже идут успешные бои в Запорожской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской областях. Думаю, много интересного можно ждать от группировки „Днепр“ — она работает на Запорожском и Херсонском направлениях. Как отмечал президент, наша армия стала совсем иной — и в плане опыта, и в плане наличия ресурсов: в отличие от ВСУ мы не испытываем недостатка ни в технике, ни в людях. Задачи СВО решаются, и нам стоит ждать успехов», — добавил аналитик.

Как будут развиваться отношения России и США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 23 декабря заявил, что 2026 год может дать новый импульс в налаживании отношений Москвы и Вашингтона. Однако, заметил он, развитие событий будет во многом зависеть от хода переговорного процесса по Украине.

«Мы неоднократно говорили, что поскольку американская сторона все увязывает с процессом урегулирования, то сначала урегулирование для них, а потом все остальное», — пояснил представитель Кремля.

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что именно совместные проекты в ближайшем будущем окажутся ключевой точкой соприкосновения России и США.

«Я не питаю особых иллюзий по поводу ситуации на Украине — слишком много интересов задето и средств потрачено. Но совместные инвестиционные проекты могут в какой-то мере компенсировать замедление политического процесса. Тем более глава РФПИ Кирилл Дмитриев и Джаред Кушнер (зять Дональда Трампа. — NEWS.ru) — уже сработавшаяся команда: люди одного возраста, окончившие одни и те же вузы Лиги плюща, работавшие в крупнейших инвестиционных компаниях мира. Это в какой-то степени может послужить залогом прогресса», — подчеркнул собеседник.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, бизнесмен Джаред Кушнер (справа налево) Фото: Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян в свою очередь уверен: говорить о конкретике в совместных проектах рано, пока не решен вопрос с антироссийскими санкциями.

«Украинский конфликт сегодня тормозит весь потенциал развития двусторонних отношений. Как только мы со Штатами найдем некий modus vivendi и выйдем на его решение, заниматься развитием связей — будь то экономика или иные сферы — станет гораздо проще», — считает собеседник NEWS.ru.

Каким будет 2026 год для США

В самих Штатах грядущий год обещает быть насыщенным на политические события. В ноябре состоятся промежуточные выборы, от которых будет зависеть дальнейшая расстановка сил в американском конгрессе.

По мнению Ордуханяна, если администрации Трампа удастся добиться прогресса в переговорах по Украине, то она подойдет к голосованию с достаточно сильным портфолио.

«Если будет срыв, то это создаст определенные проблемы. Но существуют и другие факторы: многие сенаторы-республиканцы уходят в отставку и не собираются избираться. Но даже если демократы в какой-то момент смогут перехватить большинство, это ничего не значит. Работу Трампа это, конечно, затруднит. Но с другой стороны, а когда ему было легко? Ему не привыкать», — добавил американист.

Что ждет Европу в 2026 году

Издание The Economist в ноябре опубликовало собственный прогноз на 2026 год, в котором предрекло разделение мира на три сферы влияния — российскую, китайскую и американскую. По мнению аналитиков, это станет серьезным испытанием для Европы, которой придется одновременно решать сразу три важнейших задачи: наращивать расходы на оборону, пытаться удержать Вашингтон на своей стороне и бороться с огромным дефицитом бюджета.

Ордуханян считает, что европейцев в ближайшие годы будут ждать колоссальные структурные изменения.

«У Европы не трудный год, а вообще трудное десятилетие или даже столетие. Мы видим потерю субъектности, которая будет набирать обороты. Гуманитарные аспекты и экономика находятся на самых низких точках своего развития. Думаю, это приведет к распаду Евросоюза и принципиальным изменениям в НАТО. Теперь европейские страны будут платить по своим счетам, а это значит, что уровень жизни там станет гораздо хуже. Вообще, Европа испытывала и не такие проблемы, но каждый раз в эти моменты на арену выходили личности — Черчилль, Де Голль, Аденауэр. А сейчас там безрыбье, поэтому прогнозы очень пессимистичные», — уверен политолог.

Полиция разгоняет акцию протеста Фото: Simon Chapman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Где вспыхнут конфликты в 2026 году

Эксперты допускают, что Украина в новом году окажется не единственной точкой, где сохранится напряженность. По словам полковника в отставке Анатолия Матвийчука, боевые действия могут вспыхнуть в странах Африки, на Ближнем Востоке и в Приднестровье.

Вице-премьер Молдавии по евроинтеграции Кристина Герасимова в ноябре заявила о планах Кишинева «реинтегрировать» Приднестровье «мирным путем». Глава правительства страны Александр Мунтяну подтверждал, что молдавские власти обсуждают этот вопрос с США и Европой.

Научный сотрудник института стран СНГ Руслан Панкратов сказал NEWS.ru, что напряженность вокруг Приднестровья действительно приближается к критической отметке.

«События 2026 года могут стать переломными для всего постсоветского пространства. Кишинев не просто декларирует намерения, а методично готовит почву для силового решения приднестровского вопроса. Но речь идет о координации военно-политической операции, в которой Молдавия выступает лишь исполнителем чужой воли», — считает эксперт.

Аналитик заметил, что вероятность нового вооруженного конфликта в регионе крайне высока — все факторы складываются в пользу военного сценария. Очень многое будет зависеть от реакции России.

«2026-й станет годом истины для всей постсоветской системы безопасности. Если Приднестровье удастся отстоять, появится шанс стабилизировать ситуацию в регионе», — резюмировал эксперт.

