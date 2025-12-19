Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 12:25

Путин раскрыл, какая часть Константиновки освобождена

Путин: ВС России освободили более половины Константиновки в ДНР

19 декабря 2025. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» 19 декабря 2025. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
ВС России освободили более половины Константиновки в ДНР, заявил президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, которая проходит в Гостином дворе. Глава государства выразил уверенность, что скоро этот населенный пункт будет полностью взят под контроль.

Более 50% города под нашим контролем. У меня нет сомнений, что ребята доберут и этот населенный пункт, — сказал Путин.

Ранее Путин вручил медали «Золотая Звезда» военнослужащим, которые отличились на фронтах в ДНР, в частности при освобождении Северска. Церемония состоялась в Министерстве обороны РФ, куда глава государства приехал для участия в расширенном заседании коллегии ведомства.

До этого в Минобороны РФ заявили, что подразделения Южной группировки войск в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили грузовой автомобиль с украинским личным составом и склад военного имущества на Северском направлении. Выявление и поражение целей было выполнено с применением разведывательных беспилотников и артиллерийских расчетов.

Россия
Владимир Путин
ДНР
ВС РФ
Минобороны РФ
