Путин раскрыл, какая часть Константиновки освобождена

ВС России освободили более половины Константиновки в ДНР, заявил президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, которая проходит в Гостином дворе. Глава государства выразил уверенность, что скоро этот населенный пункт будет полностью взят под контроль.

Более 50% города под нашим контролем. У меня нет сомнений, что ребята доберут и этот населенный пункт, — сказал Путин.

Ранее Путин вручил медали «Золотая Звезда» военнослужащим, которые отличились на фронтах в ДНР, в частности при освобождении Северска. Церемония состоялась в Министерстве обороны РФ, куда глава государства приехал для участия в расширенном заседании коллегии ведомства.

До этого в Минобороны РФ заявили, что подразделения Южной группировки войск в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили грузовой автомобиль с украинским личным составом и склад военного имущества на Северском направлении. Выявление и поражение целей было выполнено с применением разведывательных беспилотников и артиллерийских расчетов.