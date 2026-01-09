Атака США на Венесуэлу
Кинолог озвучил план восстановления для собаки после праздничного стресса

Кинолог Голубев: восстановление собаки необходимо начать с режима дня

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Восстановление собаки после новогоднего стресса необходимо начать с возвращения стабильного режима дня, создания тихой зоны для отдыха и нормализации питания, порекомендовал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1». Ключевыми шагами также являются умеренная активность для сброса напряжения и внимание к собственному спокойному состоянию хозяина, так как питомец чутко его считывает.

Для нее (собаки. — NEWS.ru) это резкое нарушение привычного распорядка, в котором она пытается найти угрозу, подвох, все время сверяется с вашими эмоциями и реакциями. Такой режим в постоянном напряжении сильно утомляет собаку, вызывает стресс. Поэтому так важно отнестись к состоянию четвероногого друга со всем пониманием и проявить заботу, — сказал эксперт.

Ранее диетолог Андрей Бобровский рассказал, что для оперативного восстановления после продолжительных праздничных застолий нужно соблюдать несколько основных принципов. Специалист назвал ключевыми моментами качественный отдых, употребление нетяжелых продуктов, разумную физическую нагрузку и поддержание водного баланса.

Кроме того, семейный психолог Дарья Сальникова заявила, что для преодоления постпраздничной прокрастинации важно осознанно позволить себе время на адаптацию и не ожидать быстрого погружения в трудовой процесс. По ее словам, главное — не вступать в борьбу с этим состоянием, а принять период «раскачки» и постепенно возвращать обычный распорядок, так как самокритика и тревога лишь истощают энергетические ресурсы.

