Кинолог озвучил план восстановления для собаки после праздничного стресса

Восстановление собаки после новогоднего стресса необходимо начать с возвращения стабильного режима дня, создания тихой зоны для отдыха и нормализации питания, порекомендовал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1». Ключевыми шагами также являются умеренная активность для сброса напряжения и внимание к собственному спокойному состоянию хозяина, так как питомец чутко его считывает.

Для нее (собаки. — NEWS.ru) это резкое нарушение привычного распорядка, в котором она пытается найти угрозу, подвох, все время сверяется с вашими эмоциями и реакциями. Такой режим в постоянном напряжении сильно утомляет собаку, вызывает стресс. Поэтому так важно отнестись к состоянию четвероногого друга со всем пониманием и проявить заботу, — сказал эксперт.

