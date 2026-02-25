Торжественное закрытие Китайского Нового года состоится в «Острове Мечты»

В культурно-развлекательном кластере «Остров Мечты» 28 февраля состоится торжественное закрытие Китайского Нового года. В программу дня войдут мастер-классы, фотосессии, перформансы, интерактив с ростовыми куклами, парады артистов в национальных костюмах. Особенностями мероприятия станет «Шоу гигантского дракона» и барабанное выступление «воинов-драконов».

Завершение Китайского Нового года станет красивой точкой большого культурного путешествия. На протяжении всего фестиваля мы видели искренний интерес к традициям Китая. Для нас было важно не просто создать зрелищную программу, но и передать особую атмосферу. Уверена, что подобные проекты будут и дальше расширять границы диалога между странами, — отметила замгендиректора по маркетинговым коммуникациям «Острова Мечты» Екатерина Лошкарева.

На площади «Москва» посетители также смогут ознакомиться с фотовыставкой «Привет, Пекин!». Там же будет размещена экспозиция плакатного искусства.

«Остров Мечты» 21 февраля провел праздничную программу, посвященную китайскому Новому году. В нее вошли шоу, спектакли и не только. Специально к этому на площади «Москва» разместили тысячу китайских фонариков и традиционных вееров, а также фотозону с символом года — красной лошадью.