Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 6: кто снял маску 15 марта, кто остался

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 6: кто снял маску 15 марта, кто остался

На канале НТВ сегодня, 15 марта, покажут шестой выпуск седьмого сезона шоу «Маска». Какие подробности известны, кого из артистов рассекретят?

Какие маски борются за победу в седьмом сезоне

Седьмой сезон программы «Маска» стартовал на канале НТВ 8 февраля. Ведущим шоу остался Вячеслав Макаров, а кресла жюри заняли Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез, Регина Тодоренко и Сергей Лазарев.

Изначально было 14 масок: Одуванчик, Баран, Лягушка, Снегирь, Жираф, Жук, Коралл, Гиппопотам, Сурикат, Месяц, Лиса, Богатырь, Бобер и Колибри.

Первый выпуск прошел без исключений, во второй серии выбыл Одуванчик, под маской которого скрывалась телеведущая Роза Сябитова, в третьей — Жук (футболист Дмитрий Тарасов), в четвертой — Богатырь (композитор Илья Зудин), в пятой — Снегирь (певица Катя Лель).

Кого рассекретили в шестом выпуске

15 марта в шестом выпуске передачи «Маска» по итогам выступлений в номинацию на выбывание попадали Лиса, Баран и Колибри.

Зрители спасли Лису, а звездное жюри — Колибри. Маску снял Баран. Под ней скрывался журналист и телеведущий Андрей Норкин. На прощание он спел песню «Девчонки полюбили не меня».

Кто выигрывал в предыдущих сезонах шоу «Маска»

Шоу «Маска» выходит на НТВ с 2020 года. В первом сезоне выиграл экс-солист группы MBAND Анатолий Цой, выступавший в костюме Льва.

Во втором сезоне первое место занял певец Jony, скрывавшийся под маской Крокодила. В третьем — артист оперы Ильдар Абдразаков (Дракон).

В четвертом сезоне «Маски» победителей было двое — ими стали исполнители Сергей Лазарев (Скорпион) и Дима Билан (Мамонтенок). В пятом сезоне выиграла солистка группы Artik & Asti Севиль Велиева (Енот), в шестом — Вождь (певец Александр Панайотов).

