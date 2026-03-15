15 марта 2026 в 17:45

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 6: кто снял маску 15 марта, кто остался

Жюри шоу «Маска»: Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез, Регина Тодоренко и Сергей Лазарев Фото: НТВ
На канале НТВ сегодня, 15 марта, покажут шестой выпуск седьмого сезона шоу «Маска». Какие подробности известны, кого из артистов рассекретят?

Какие маски борются за победу в седьмом сезоне

Седьмой сезон программы «Маска» стартовал на канале НТВ 8 февраля. Ведущим шоу остался Вячеслав Макаров, а кресла жюри заняли Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез, Регина Тодоренко и Сергей Лазарев.

Изначально было 14 масок: Одуванчик, Баран, Лягушка, Снегирь, Жираф, Жук, Коралл, Гиппопотам, Сурикат, Месяц, Лиса, Богатырь, Бобер и Колибри.

Первый выпуск прошел без исключений, во второй серии выбыл Одуванчик, под маской которого скрывалась телеведущая Роза Сябитова, в третьей — Жук (футболист Дмитрий Тарасов), в четвертой — Богатырь (композитор Илья Зудин), в пятой — Снегирь (певица Катя Лель).

Кого рассекретили в шестом выпуске

15 марта в шестом выпуске передачи «Маска» по итогам выступлений в номинацию на выбывание попадали Лиса, Баран и Колибри.

Зрители спасли Лису, а звездное жюри — Колибри. Маску снял Баран. Под ней скрывался журналист и телеведущий Андрей Норкин. На прощание он спел песню «Девчонки полюбили не меня».

Кто выигрывал в предыдущих сезонах шоу «Маска»

Шоу «Маска» выходит на НТВ с 2020 года. В первом сезоне выиграл экс-солист группы MBAND Анатолий Цой, выступавший в костюме Льва.

Во втором сезоне первое место занял певец Jony, скрывавшийся под маской Крокодила. В третьем — артист оперы Ильдар Абдразаков (Дракон).

В четвертом сезоне «Маски» победителей было двое — ими стали исполнители Сергей Лазарев (Скорпион) и Дима Билан (Мамонтенок). В пятом сезоне выиграла солистка группы Artik & Asti Севиль Велиева (Енот), в шестом — Вождь (певец Александр Панайотов).

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
