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05 июня 2026 в 10:38

Жителям Иркутской области ответили на жалобу о состоянии дороги в Хомутово

ДСИО: участок дороги в селе Хомутово приведут в порядок в ближайшее время

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Перекопанный участок дороги в селе Хомутово приведут в порядок в ближайшее время, пишет Angarsky со ссылкой на дорожную службу Иркутской области. Специалисты ответили на жалобу местных жителей. Одна из сельчанок отметила, что весной часть дороги перерыли над водосточной трубой и там образовались ямы. С просьбой разобраться женщина обратилась к губернатору Игорю Кобзеву.

Завтра [на улице Колхозной в селе Хомутово] планируется провести планировку автогрейдером, а на следующей неделе заасфальтировать указанный участок. Приносим извинения за неудобства, — ответили в ДСИО.

Ранее жители Иркутска пожаловались Кобзеву на остановившийся ремонт на улице Розы Люксембург. Они подчеркнули, что на территории уже несколько дней отсутствуют рабочие и спецтехника. В ответ на это в комитете городского благоустройства объяснили, что выполнение ряда работ невозможно из-за погодных условий.

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