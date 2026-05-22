Жители Иркутска пожаловались на остановившийся ремонт дороги

Жители Иркутска пожаловались губернатору региона Игорю Кобзеву на остановившийся ремонт на улице Розы Люксембург, сообщает Angarsky. Они отметили, что на территории уже на протяжении нескольких дней отсутствуют рабочие и спецтехника.

Где контроль сроков? Почему огромный район должен снова полгода стоять в пробках? Безобразие в городе творится, иначе мягче не подберу слов, — заявил один из местных жителей.

В комитете городского благоустройства отреагировали на жалобы и объяснили, что выполнение ряда работ невозможно из-за погодных условий. Работы возобновят, когда погода улучшится.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде жильцы дома на Гороховецкой улице пожаловались на разрушение дома из-за затопления. Нижегородцы отмечают, что вина лежит как на стихии, так и на коммунальных службах.