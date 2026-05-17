В России задумались о восстановлении дорог после паводков Мишустин: правительство выделит 1,8 млрд рублей на ремонт дорог после паводков

Речь идет об Омской, Оренбургской областях и Забайкальском крае. <…> Надо привести в порядок участки автомобильных дорог, которые пострадали от подъема воды. Это трассы регионального, межмуниципального и местного значения, то есть те, которыми люди пользуются практически круглосуточно. Выделим на эти цели около 1,8 млрд рублей, — отметил Мишустин.

Ранее сообщалось, что паводковая ситуация в Ханты-Мансийском автономном округе весной 2026 года будет схожа с 2025 годом. По предварительным оценкам Ханты-Мансийского ЦГМС, уровень воды в реках останется около нормы или превысит ее до 1,1 метра.

В начале апреля в Центральной России проводили эвакуацию жителей из-за сильного паводка. Потоки воды размыли дороги и подтопили дома, а в некоторых районах выбраться можно было только на лодках. Ситуация осложнялась подъемом рек Рутки и Малой Кокшаги, которые вышли из берегов. Наибольшие подтопления фиксировали в Марий Эл, Нижегородской области и Подмосковье.