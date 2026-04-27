Пошлины взлетят на порядок: что ждет мигрантов в России, гражданство, въезд

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала увеличение взносов для иностранцев, пишут СМИ. Какие подробности известны, что ждет мигрантов в России, правда ли пошлины взлетят на порядок?

На сколько взлетят пошлины: гражданство, визы на въезд, проживание

Инициатором законопроекта об увеличении пошлин для мигрантов выступил Минфин — предложение одобрили в правительстве, сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к вопросу.

Согласно поправкам, которые предлагаются ко второй части Налогового кодекса, прием в российское гражданство и выход из него обойдется в 50 тыс. рублей вместо 4,2 тыс.

За приглашение на въезд придется заплатить 8 тыс. рублей за каждого приглашенного (сейчас 960 рублей); визы для въезда и выезда в Россию могут подорожать с 1,2 тыс. до 2 тыс. рублей, для многократного пересечения границы — с 1,92 тыс. до 6 тыс. рублей.

Выдача разрешения на временное проживание в случае принятия законопроекта обойдется в 15 тыс. рублей (сейчас 1,92 тыс.), ВНЖ — 30 тыс. вместо 6 тыс. рублей. Аналогичное разрешение для иностранца, который приехал в Россию учиться, обойдется в 8 тыс. рублей (вместо 1,92 тыс.).

Подорожают и пошлины за привлечение и использование иностранных работников с 12 тыс. до 15 тыс. рублей. Также могут ввести штраф 5 тыс. рублей за замену испорченного или утраченного документа о временном проживании.

Какие новые пошлины для мигрантов появятся

Проект предлагает новые виды пошлин: замена вида на жительство, который составит 6 тыс. рублей; выдача дубликата разрешения на временное проживание, в том числе в образовательных целях — 5 тыс. рублей, следует из публикации.

Ожидаемый объем дополнительных доходов федерального бюджета от повышения и введения новых государственных пошлин в сфере миграции составит с 1 июля 2026 года около 7,9 млрд рублей, а с 1 января 2027 года — около 15,8 млрд рублей в год.

Зачем нужны новые пошлины

Пояснительная записка к документу утверждает, что изменения пошлин нужны, так как «органы внутренних дел несут значительные финансовые затраты, в том числе связанные с проведением проверочных мероприятий, созданием банка данных учета иностранных граждан и получаемых ими статусов», говорится в материале.

Также отмечается, что за рубежом пошлины для документа на въезд и пребывание иностранцев в стране выше, чем в России, и достигают €90.

Повышение пошлин на порядок, а именно в 10–12 раз, скорее приведет не к оттоку въезда, а к перераспределению миграционного потока, считает партнер Агентства трансформации и развития экономики Виктория Павлюшина.

«Для иностранных работников с низкой квалификацией совокупные расходы на оформление документов приблизятся к месячному заработку в регионах с невысоким уровнем оплаты труда», — отметила эксперт.

Со стороны работодателей увеличение пошлин означает подорожание найма, добавила Павлюшина. Это, по ее мнению, будет компенсироваться за счет увеличения себестоимости или снижения оплаты труда.

Что известно об ужесточении контроля за мигрантами

Сразу шесть законодательных инициатив для совершенствования миграционной политики находятся на рассмотрении, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, в 2025 году из России за нарушения выдворили 72 тыс. иностранных граждан. В марте этого года показатель составил 14 тыс., что указывает на эффективность принятых в этой сфере законов.

Спикер Госдумы подчеркнул, что общественность активно поддерживает данные изменения в комментариях к его постам. Он напомнил, что основной целью новых норм является наведение порядка.

