Врач предостерегла от чтения книг по психологии

Чтение книг по психологии может вызвать обратный эффект и лишь усугубить имеющиеся ментальные проблемы, предупредила в беседе с «Радио 1» психотерапевт Ольга Аванесян. По ее мнению, чтобы поменять жизнь, нужно перенастроить свое мышление, однако это достаточно сложный путь.

Мы воспринимаем любую информацию через свои фильтры: травмы, детские решения, родовые сценарии. И именно они искажают смысл прочитанного. Пример: женщина с установкой «со мной что-то не так» читает про типы привязанности. И слышит не «можно строить здоровые отношения», а «я тревожный тип, значит, я сломана». Книга только усиливает ее боль. Без психолога сложно заметить, где вы видите реальность, а где — свой старый сценарий, — пояснила Аванесян.

Она подчеркнула, что многие травмы и когнитивные искажения родом из детства. Со временем они становятся частью человека, его мышления и их не так просто выявить. Именно квалифицированный специалист поможет человеку обнаружить такие «слепые зоны» и проработать их.

Ранее практикующий психолог Ольга Тетерина рассказала, что тревожное расстройство, которое длится около полугода, является прямым поводом для обращения к врачу. По ее словам, в отличие от временного стресса, такой медицинский диагноз серьезно влияет на качество жизни и требует профессиональной помощи.