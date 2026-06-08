Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 июня 2026 в 15:28

Врач предостерегла от чтения книг по психологии

Врач Аванесян: чтение книг по психологии может усугубить ментальные проблемы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Чтение книг по психологии может вызвать обратный эффект и лишь усугубить имеющиеся ментальные проблемы, предупредила в беседе с «Радио 1» психотерапевт Ольга Аванесян. По ее мнению, чтобы поменять жизнь, нужно перенастроить свое мышление, однако это достаточно сложный путь.

Мы воспринимаем любую информацию через свои фильтры: травмы, детские решения, родовые сценарии. И именно они искажают смысл прочитанного. Пример: женщина с установкой «со мной что-то не так» читает про типы привязанности. И слышит не «можно строить здоровые отношения», а «я тревожный тип, значит, я сломана». Книга только усиливает ее боль. Без психолога сложно заметить, где вы видите реальность, а где — свой старый сценарий, — пояснила Аванесян.

Она подчеркнула, что многие травмы и когнитивные искажения родом из детства. Со временем они становятся частью человека, его мышления и их не так просто выявить. Именно квалифицированный специалист поможет человеку обнаружить такие «слепые зоны» и проработать их.

Ранее практикующий психолог Ольга Тетерина рассказала, что тревожное расстройство, которое длится около полугода, является прямым поводом для обращения к врачу. По ее словам, в отличие от временного стресса, такой медицинский диагноз серьезно влияет на качество жизни и требует профессиональной помощи.

Общество
расстройства
врачи
психотерапевты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова разрушила надежды Киева на теракты против мирных граждан
Бактериолог рассказала, опасна ли гемофильная инфекция для новорожденных
В Киеве прошел митинг с требованием как можно скорее найти пропавших солдат
Россиянина посадили за комментарии в интернете
Мишустин анонсировал новые меры поддержки больных диабетом
Мендель указала на последний шанс для окончания конфликта на Украине
Пассажирка эвакуированного поезда в Крыму раскрыла детали спасения
Украинец отправил боеприпасы по почте и поплатился
Стилист рассказала о неочевидной ошибке в женских летних образах
Стало известно, когда решится судьба иска ЦБ России на 18,2 трлн рублей
Власти ОАЭ потребовали с российского трейдера оплату гигантского штрафа
Иран прекратил военную операцию против Израиля
Россиянам напомнили о важности физической активности для здоровья
«Не побираться ли?»: Губерниев объяснил, почему многие фигуристы идут на ТВ
Россиянам рассказали, снизится ли зарплата из-за выходного 12 июня
Взрыв на заправочной станции привел к жуткой трагедии
Андреева выиграла «Ролан Гаррос»: личная жизнь, связь с Питтом и Шараповой
«Реал» потребовал лишить «Барселону» 23 титулов
Остановленный в Керчи из-за атаки БПЛА поезд отправился в Москву
Ущерб более триллиона: как «схема Долиной» ударила по России, сколько жертв
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя
Общество

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.