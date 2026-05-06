06 мая 2026 в 05:45

Психолог ответила, когда тревога становится поводом пойти к специалисту

Психолог Тетерина: стоит пойти к врачу, если тревога длится около полугода

Тревожное расстройство, которое длится около полугода, является прямым поводом для обращения к врачу, заявила NEWS.ru практикующий психолог Ольга Тетерина. По ее словам, в отличие от временного стресса, такой медицинский диагноз серьезно влияет на качество жизни и требует профессиональной помощи.

Тревожное расстройство — это не плохое настроение или временная слабость, это медицинский диагноз. Люди с ним месяцами, а иногда и годами терпят колоссальное напряжение, которое сильно влияет на качество жизни. Иногда тревожное расстройство маскируется за физическими симптомами. Обычный стресс проходит после завершения события. Тревожное расстройство длится более шести месяцев и присутствует большую часть дня. Записывайтесь на консультацию к психологу или психотерапевту, если качество жизни падает, появились панические атаки, ипохондрия и сомнительные ритуалы, которые временно уменьшают тревогу, — пояснила Тетерина.

По ее словам, главное отличие патологической тревоги от нормы кроется в нескольких ключевых критериях. Психолог отметила, что одним из них является доминантность, когда страх заполняет собой все пространство и мешает работать, общаться и отдыхать. Специалист подчеркнула, что еще один критерий — это неконтролируемость, при котором люди понимают, что опасности нет, но не могут остановить телесную реакцию или поток тревожных мыслей.

Ранее психолог Надежда Шегрен заявила, что чтение тревожных новостей способно привести к развитию посттравматического расстройства. По ее словам, если стрессовые симптомы сохраняются длительное время, рекомендуется обратиться за помощью к специалисту.

