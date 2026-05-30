30 мая 2026 в 06:45

Врач объяснил, почему вечерний фитнес приближает старость

Врач Кондрахин назвал вечерний фитнес прямой дорогой к инфаркту

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Вечерние занятия фитнесом могут стать прямой дорогой к инфаркту и инсульту, заявил NEWS.ru врач-кардиолог, терапевт, детский кардиолог, врач функциональной диагностики и клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. По его словам, физические нагрузки в позднее время противоречат естественным биоритмам человека и несут серьезную угрозу здоровью.

Вечерние нагрузки вообще должны быть убраны из жизни. Когда мне люди говорят: «А я вот в девять вечера иду в фитнес», я думаю — молодец. Хочешь получить раньше инфаркт, инсульт — иди. А кто-то и в 10 вечера ходит, когда мы должны отдыхать. Чушь собачья, понимаете? Потому что в этот период организм перестраивается на снижение активности, мы на него накидываемся. Берем нагрузку, которая несвойственна, включаем систему адаптации. И рано или поздно это приведет к перегрузке, — сказал Кондрахин.

По его словам, несмотря на изобретение лампочек, изменивших восприятие времени, биологические часы продолжают работать по древнему циркадному ритму. Он добавил, что у молодых людей эта проблема выражена особенно ярко из-за отсутствия осознанности.

Дело в том, что мы эволюционно жили по циркадности света, ночи, а потом придумали лампочки, и все размылось. Но организм эволюционно так и работает. Собака ложится спать, когда устала. У нее нет сверхсилы радовать вас, батарейки сели. Так и с организмом человека. Поэтому у молодых это выраженная история. У них нет осознанности. Молодость берет в долг у старости, — заключил Кондрахин.

Ранее эксперт по товарам для сна Ангелина Логинова заявила, что неверно подобранная подушка ухудшает качество ночного отдыха. По ее словам, слишком мягкое или, наоборот, слишком жесткое изделие может вызвать напряжение в шее.

Дмитрий Бугров
Яна Стойкова
