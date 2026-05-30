Врач объяснил, почему вечерний фитнес приближает старость

Вечерние занятия фитнесом могут стать прямой дорогой к инфаркту и инсульту, заявил NEWS.ru врач-кардиолог, терапевт, детский кардиолог, врач функциональной диагностики и клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. По его словам, физические нагрузки в позднее время противоречат естественным биоритмам человека и несут серьезную угрозу здоровью.

Вечерние нагрузки вообще должны быть убраны из жизни. Когда мне люди говорят: «А я вот в девять вечера иду в фитнес», я думаю — молодец. Хочешь получить раньше инфаркт, инсульт — иди. А кто-то и в 10 вечера ходит, когда мы должны отдыхать. Чушь собачья, понимаете? Потому что в этот период организм перестраивается на снижение активности, мы на него накидываемся. Берем нагрузку, которая несвойственна, включаем систему адаптации. И рано или поздно это приведет к перегрузке, — сказал Кондрахин.

По его словам, несмотря на изобретение лампочек, изменивших восприятие времени, биологические часы продолжают работать по древнему циркадному ритму. Он добавил, что у молодых людей эта проблема выражена особенно ярко из-за отсутствия осознанности.

Дело в том, что мы эволюционно жили по циркадности света, ночи, а потом придумали лампочки, и все размылось. Но организм эволюционно так и работает. Собака ложится спать, когда устала. У нее нет сверхсилы радовать вас, батарейки сели. Так и с организмом человека. Поэтому у молодых это выраженная история. У них нет осознанности. Молодость берет в долг у старости, — заключил Кондрахин.

