НАСА развенчало планы о частной базе на луне В НАСА опровергли возможность создания полностью частной базы на Луне

НАСА пока не видит возможности создания частной лунной базы, заявил РИА Новости глава программы создания лунной базы американского космического агентства Карлос Гарсиа-Галан. По его словам, первые миссии по созданию лунной базы будут полностью коммерческими.

Гарсиа-Галан отметил, что, хотя с точки зрения лунной экономики было бы идеально сформировать рыночную среду с автономными отраслями и инновациями на ранних этапах, такого не произойдет. Представитель НАСА пояснил, что агентство использует сформировавшийся и активно развивающийся рынок коммерческих запусков, а также допускает развитие коммерческих возможностей в области связи или посадочных модулей.

Мы будем использовать рынок и коммерциализацию в качестве инструмента. Наша главная цель — это создать базу, и ради этого мы готовы сделать все, что потребуется, — подчеркнул Гарсиа-Галан.

Ранее историк Александр Железняков допустил, что авария при тестировании тяжелой ракеты New Glenn компании Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса рискует сдвинуть сроки американской лунной программы. Он напомнил, что в недавно обнародованном плане США этому носителю отводилась ключевая роль: именно с его помощью предполагалось отправлять аппараты к Луне.