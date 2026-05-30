НАСА развенчало планы о частной базе на луне

НАСА пока не видит возможности создания частной лунной базы, заявил РИА Новости глава программы создания лунной базы американского космического агентства Карлос Гарсиа-Галан. По его словам, первые миссии по созданию лунной базы будут полностью коммерческими.
Гарсиа-Галан отметил, что, хотя с точки зрения лунной экономики было бы идеально сформировать рыночную среду с автономными отраслями и инновациями на ранних этапах, такого не произойдет. Представитель НАСА пояснил, что агентство использует сформировавшийся и активно развивающийся рынок коммерческих запусков, а также допускает развитие коммерческих возможностей в области связи или посадочных модулей.
Мы будем использовать рынок и коммерциализацию в качестве инструмента. Наша главная цель — это создать базу, и ради этого мы готовы сделать все, что потребуется, — подчеркнул Гарсиа-Галан.
Ранее историк Александр Железняков допустил, что авария при тестировании тяжелой ракеты New Glenn компании Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса рискует сдвинуть сроки американской лунной программы. Он напомнил, что в недавно обнародованном плане США этому носителю отводилась ключевая роль: именно с его помощью предполагалось отправлять аппараты к Луне.