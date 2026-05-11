Стубб раскрыл истинную причину военного присутствия США в Европе Стубб: американские базы в Европе нужны для проецирования силы, а не защиты ЕС

Соединенные Штаты не намерены выводить свои войска с территории Европы, поскольку нуждаются в здешних базах для глобальной проекции собственной мощи, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью итальянской газете Corriere della Sera. По его словам, защита европейских стран является лишь предлогом.

Соединенные Штаты не уйдут из Европы, и знаете почему? Если они хотят проецировать свою мощь в таких регионах, как Ближний Восток, Азия и Африка, им нужны здесь прочные базы, — сказал Стубб.

В связи с этим он призвал Европу осознать реальное положение дел. Финский лидер отметил, что странам пора взять на себя значительно больше ответственности за собственную безопасность.

Ранее США решили вывести примерно 5 тыс. своих военных с территории Германии, а также сократить военное присутствие в Европе до уровня 2022 года. Под вывод подпадает бригадная группа, уже дислоцированная в ФРГ, также отменяется переброска батальона с дальнобойными системами.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что данное решение Соединенных Штатов не является тревожным сигналом. Он выразил уверенность в прочности трансатлантического союза.