10 мая 2026 в 10:08

Мерц объяснил, почему вывод войск США из Германии не угрожает Европе

Фото: IMAGO/Mike Schmidt/imago-images.de/Global Look Press
Решение США вывести часть американского контингента с территории ФРГ не является тревожным сигналом, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу n-tv. Он выразил уверенность в прочности трансатлантического союза.

Сила НАТО зависит не от численности присутствующих войск, а от того, есть ли единая цель. А у нас все еще общая цель. Я не сомневаюсь, что Америка очень заинтересована в том, чтобы иметь сильный европейский блок НАТО на своей стороне. Как и наоборот, — отметил Мерц.

Ранее США решили вывести примерно 5 тыс. своих военнослужащих с территории Германии, а также сократить военное присутствие в Европе до уровня 2022 года. Под вывод подпадает бригадная группа, уже дислоцированная в ФРГ, также отменяется переброска батальона с дальнобойными системами.

Ранее сообщалось, что вывод войск мог стать ответом США на резкие высказывания Мерца и своего рода его унижением. По мнению журналистов, реакция на слова политика была предсказуемой и могла нанести долгосрочный ущерб интересам Германии. Источники отметили, что поведение Мерца могло быть воспринято Вашингтоном как недооценка позиции Белого дома.

