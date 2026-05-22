22 мая 2026 в 13:18

Американист объяснил, зачем США планируют направить войска в Польшу

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Глава Белого дома Дональд Трамп направит в Польшу дополнительно 5 тыс. военнослужащих из мести Берлину, заявил «Ридусу» старший научный сотрудник ИСК РАН, американист Павел Кошкин. Он отметил, что в зависимости от предыдущего назначения войск, такой поступок можно трактовать по-разному.

Если речь идет о передислокации американских войск из Германии, то это попытка послать прозрачный сигнал, что Америка сократит военное сотрудничество с Европой. Своего рода месть. Трамп вступил в публичную перепалку с властями ФРГ. А если речь идет о перемещении новых войск в Польшу, это подтверждение обязательств перед Европой, — заявил Кошкин.

Американист подчеркнул, что стратегия США касательно военного присутствия в Европе почти не изменилась за последние годы. По его словам, США не заинтересованы в открытом конфликте с Россией, однако рассматривают ее как угрозу, которую необходимо сдерживать.

Ранее главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что США могут вывести еще несколько сотен военнослужащих из Германии. По его словам, ему неизвестно, будет ли Вашингтон избавляться от военного контингента в других странах Европы.

