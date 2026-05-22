22 мая 2026 в 13:51

Финансист ответил, стоит ли экономить на подготовке к выпускному вечеру

Финансист Иванов призвал не экономить родителей на подготовке детей к выпускному

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Родителям не рекомендуется экономить на подготовке детей к выпускному вечеру, поскольку для них это станет одним из главных событий юности, заявил в беседе с «Радио 1» финансовый эксперт и блогер Александр Иванов. По его мнению, впечатления от праздника останутся с ребенком на всю жизнь.

На мой взгляд, это вклад в эмоции и впечатления. Это то, где скупиться не хочется, поскольку выпускной — это то, что происходит, скажем, два раза в жизни: после девятого класса и после одиннадцатого. Провести мероприятие, вложить в него от 30 тыc. до 70 тыс. рублей, но при этом не залезть в долги [вполне реально] для семей со средним доходом, — высказался Иванов.

Он отметил, что выпускной образ для молодых людей может обойтись дешевле, чем для девушек. Однако и это не повод экономить на подготовке последних. При этом эксперт призвал не уходить в крайности и не оформлять кредиты на проведение праздника.

Ранее депутат Госдумы Александр Шолохов выразил мнение, что запрет танцев под западные песни для выпускников в некоторых школах — совершенно неправильная мера. Он напомнил, что закон о защите русского языка касается исключительно использования иностранного языка в рекламе, объявлениях и тому подобном.

Общество
выпускные
выпускники
праздники
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

