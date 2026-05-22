22 мая 2026 в 14:25

Набиуллина раскрыла, какие еще сервисы внесут в белые списки

Набиуллина заявила о постепенном включении банков и страховщиков в белые списки

Эльвира Набиуллина Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Российские банки и страховые компании начнут поэтапно включаться в специальные белые списки Министерства цифрового развития, сообщила председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина. Она подчеркнула, что этот процесс будет идти постепенно, передает РИА Новости.

Мы понимаем и, по информации Минцифры, у существующей сейчас технологии есть ограничения, пока невозможно подключить все банки. Поэтому будет поэтапность, и поэтапность эта должна быть справедлива, — указала Набиуллина.

Ранее стало известно, что Минцифры России обсуждает с правоохранительными органами и спецслужбами создание специального перечня интернет-ресурсов для Москвы. Данная инициатива направлена на сохранение доступа к важным сайтам в периоды, когда мобильный интернет отключается в целях обеспечения безопасности.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отключения связи создают неудобства, но необходимы для безопасности. По ее словам, приоритетом остается защита граждан, в том числе детей.

