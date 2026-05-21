Рублю грозит деноминация? Почему ЦБ РФ вводит новые правила по наличке

Банки в России начинают усиливать контроль над крупными операциями с наличными по рекомендации ЦБ. Какие суммы рискуют попасть под подозрение, зачем это нужно, как меняется оборот наличных в России?

Как меняется контроль за вкладами в России, зачем это нужно

20 мая Центробанк России выпустил методические рекомендации по происхождению источников крупных вкладов россиян. Банкам рекомендуется усилить надзор и выяснять — откуда у клиента деньги.

«Выявляется рост объема операций с наличными, совершаемых через кредитные организации, действительными целями которых являются легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и другие противозаконные цели», — подчеркивает ЦБ РФ.

Банк России призывает участников рынка следовать рекомендациям FATF, международной группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег. По установкам FATF, если клиент постоянно вносит на счет или снимает крупные суммы наличных — это может быть характерным признаком легализации незаконных доходов или финансирования терроризма. Банки обязаны принимать меры надлежащей проверки клиентов (НПК) и прежде всего выяснить источник денежных средств.

Какие суммы попадут под подозрение, как избежать проблем

Банк России рекомендует кредитным организациям ежедневно анализировать операции клиентов. Клиент рискует попасть под подозрение, в случае если в его операциях есть один из следующих признаков:

клиент вносит большие деньги на счет физлица (например, не менее 5 млн рублей за месяц);

клиент очень часто вносит деньги на счет, а потом быстро расходует их, совершая крупные переводы за рубеж (не менее 70% от объема внесенных наличных);

на счет клиента очень часто поступают крупные суммы денег (например, не менее 10 зачислений на сумму больше 100 тыс. руб. за месяц), которые потом за короткий срок уходят переводами за рубеж;

физлицо переводит крупные суммы юрлицу без открытия банковского счета (банк может предполагать, что в реальности эти деньги — оплата услуг, предоставленных кому-то третьему, например нерезиденту);

клиент за месяц перечисляет юрлицу или ИП больше 30 млн наличными;

в особенности это подозрительно, если такая сумма значительно превышает обороты по счету этого юрлица за предыдущие три месяца;

тем более подозрение вызывает ситуация, когда до этого юрлицо или ИП пользовалось в основном безналичными переводами или его деятельность не предполагает интенсивного использования наличной формы расчетов.

Если банк заметит в переводах такие признаки, уровень риска, связанный с клиентом, будет повышен. Он должен оповестить Банк России и может потребовать у юрлиц и ИП данные о происхождении этих средств.

Для того чтобы избежать проблем при крупных переводах, специалисты рекомендуют заранее предупреждать о них банк, при необходимости предоставить документы, подтверждающие происхождение средств, и письменно оформлять крупные сделки (например, покупку автомобиля «с рук»).

России грозит деноминация? Зачем нужны новые правила Центробанка

На 1 января 2026 года в России было около 19,45 трлн рублей наличных денег в обращении: примерно 135 тыс. руб. наличных на человека.

19 мая зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов заявил, что в России растет популярность наличных расчетов. Тенденция особенно заметна среди ИП и небольших компаний. Так, в апреле 2026 года около 30% всех платежей в России были совершены наличными, подсчитал аналитический центр «Чек Индекс», — на 5% больше, чем годом ранее.

Кабмин уже внес в Госдуму законопроект, который расширяет возможности Федеральной налоговой службы по контролю за переводами между физлицами. Авторы законопроекта указывают, что сейчас многие переводы между гражданами фактически находятся вне налогового контроля и под «безвозмездными переводами» маскируются облагаемые налогами оплаты товаров и услуг. В ФНС считают, что контроль можно начинать примерно с уровня в 2,4 млн рублей в год: если кто-то получает переводов больше этой суммы, то вероятно, что он получает регулярный доход, но не декларирует его.

Новые рекомендации Центробанка вызвали негативную реакцию в Сети. Регулятор заподозрили в тайной подготовке ограничения хождения наличных или деноминации в России.

«Это [контроль по рекомендациям FATF], чтобы население России ни в коем случае не несло рубли из-под подушки в банк!» — пишет Telegram-канал REDACTED P6.

Ранее Центробанк РФ неоднократно подчеркивал, что никаких планов по деноминации рубля нет. Экономические предпосылки для этого отсутствуют, подчеркнул заместитель председателя Банка России Сергей Белов, курирующий вопросы наличного денежного обращения. Последняя деноминация проводилась в России в 1998 году.

