21 мая 2026 в 18:07

Мясорубка и гречка всплыли в деле о зверском убийстве экс-мэра Самары

KP.RU: внучка экс-мэра Самары Тархова убивала его и бабушку ядом долгое время

Гособвинение во время суда по делу об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи сообщило, что обвиняемая — внучка политика Екатерина — им опасное вещество под видом лекарств, передает «КП — Самара». Пожилых супругов заставляли пить капсулы, пока их рассудок не помутился окончательно. После убийства их тела расчленили, пропустили через мясорубку и выкинули, смешав с гречкой.

Затем как установили в СК, Екатерина пустила в квартиру сообщника Дмитрия Метревели, который даже некоторое время жил у них на балконе. Когда супруга Тархова вернулась домой с правнуком, Метревели напал на нее и связал.

К тому моменту сам Тархов из-за воздействия капсул уже не мог передвигаться и не оказывал сопротивления. Гособвинение также уточнило, что сообщник Екатерины расчленил тела, а она избавилась от останков.

За убийством, как полагает следствие, стояла ОПГ, созданная Светланой Метревели. Она и ее племянник Дмитрий сейчас находятся в международном розыске. Потерпевшей по делу проходит дочь Тарховых Людмила, которую на заседание этапировали из колонии, где она отбывает наказание за вымогательство.

