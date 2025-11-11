Появились жуткие подробности о внучке убитого экс-мэра Самары

Внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова Екатерина больше недели травила дедушку с бабушкой, сообщает RT со ссылкой на источник. По данным информатора, она наблюдала, как родственники умирают. Близкие семьи утверждают, что между ними часто были конфликты на денежной почве, а дедушка ежемесячно давал внучке 200 тыс. рублей, но ей было мало.

Приходила к ним, скандалила. А у него и так были проблемы со здоровьем из-за последствий ковида. Какое-то время они даже перестали внучку пускать к себе в квартиру, — поделился собеседник.

Источник отметил, что в декабре 2024 года Екатерина начала каждый день навещать бабушку и дедушку. По его словам, каждый раз она незаметно подсыпала им в еду какие-то вещества, чтобы отравить. Тархову с супругой становилось все хуже. Внучка призналась на допросе, что около 10 дней смотрела, как пожилые люди мучаются.

Близкий друг убитого Александр Кузнецов вспомнил, как в 2024 году Тархов жаловался на Екатерину, хотя не любил говорить о проблемах в семье. Тогда он сказал, что внучка не окончила институт и не хочет работать, но требует денег.

Ранее в деле об убийстве экс-мэра Самары и его жены появилась новая фигурантка, которая оказалась родственницей семьи. 78-летняя пенсионерка помогла внучке продать машину бывшего чиновника.