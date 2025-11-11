Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 15:56

Появились жуткие подробности о внучке убитого экс-мэра Самары

RT: внучка бывшего мэра Самары Тархова больше недели травила бабушку и дедушку

Внучка экс-мэра Самары Екатерина Тархова Внучка экс-мэра Самары Екатерина Тархова Фото: Дарья Малеева/ТАСС

Внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова Екатерина больше недели травила дедушку с бабушкой, сообщает RT со ссылкой на источник. По данным информатора, она наблюдала, как родственники умирают. Близкие семьи утверждают, что между ними часто были конфликты на денежной почве, а дедушка ежемесячно давал внучке 200 тыс. рублей, но ей было мало.

Приходила к ним, скандалила. А у него и так были проблемы со здоровьем из-за последствий ковида. Какое-то время они даже перестали внучку пускать к себе в квартиру, — поделился собеседник.

Источник отметил, что в декабре 2024 года Екатерина начала каждый день навещать бабушку и дедушку. По его словам, каждый раз она незаметно подсыпала им в еду какие-то вещества, чтобы отравить. Тархову с супругой становилось все хуже. Внучка призналась на допросе, что около 10 дней смотрела, как пожилые люди мучаются.

Близкий друг убитого Александр Кузнецов вспомнил, как в 2024 году Тархов жаловался на Екатерину, хотя не любил говорить о проблемах в семье. Тогда он сказал, что внучка не окончила институт и не хочет работать, но требует денег.

Ранее в деле об убийстве экс-мэра Самары и его жены появилась новая фигурантка, которая оказалась родственницей семьи. 78-летняя пенсионерка помогла внучке продать машину бывшего чиновника.

внучки
отравления
Самара
убийства
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Поехал домой на коляске: маньяку «простили» 25 изнасилований
Россиянку и ее сына обвинили в участии в движении «Граждане СССР»
Назван наиболее вероятный способ лечения газовой гангрены у бойцов ВСУ
Посол Азербайджана заявил о выходе отношений Баку и Москвы на новый уровень
Освобождение Купянска и Красноармейска: новости СВО на вечер 11 ноября
«Он был настоящим лидером!»: Намин раскрыл судьбу музыканта Носкова
Мобильный интернет могут отключить насовсем? Что произошло в Ульяновске
В Амурской области скончался впавший в кому после ДТП телеведущий
Раскрыта сумма ущерба от обрушения конструкций в Красногорске
В России появился фонд «Загадка Усольцевых»: кто и зачем его создал
СК начал проверку после обрушения балкона частного дома в Чечне
Турция с Грузией и Азербайджаном объединились для поисков упавшего самолета
Угнать МиГ-31 и ударить по НАТО: как Киев втягивает ЕС в конфликт с Россией
Врач рассказала, как правильно заниматься спортом при сахарном диабете
Умер двукратный олимпийский чемпион по фехтованию в составе сборной СССР
В Забайкалье застрелен сотрудник военной полиции
Полина Диброва отреагировала на скандал с расстегнутой ширинкой экс-супруга
Американского миллиардера обвиняют в создании секс-подземелья для пыток
В Грузии отметили странную деталь при пропаже турецкого самолета с радаров
Намин раскрыл, кто теперь владеет кафе Макаревича
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.