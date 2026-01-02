Названы причины ультразатяжного похмелья

Длительность похмелья зависит от скорости переработки алкоголя, обезвоживания и общего состояния организма, рассказал врач-психиатр и нарколог Руслан Исаев в комментарии «Газете.Ru». По его словам, ключевую роль играет не сам этанол, а токсичный продукт его распада — ацетальдегид.

Главный виновник плохого самочувствия — не сам алкоголь, а ацетальдегид. Если организм медленно превращает его в безопасную уксусную кислоту, интоксикация будет тяжелее и дольше. На это влияют генетика, количество и качество выпитого, — объяснил Исаев.

Врач отметил, что чем больше доза алкоголя и чем больше в напитках примесей, тем сильнее и продолжительнее похмелье. Дополнительным фактором становится состояние печени, которая отвечает за детоксикацию организма. Если ее функция снижена, восстановление затягивается.

Исаев также указал, что алкоголь вызывает сильное обезвоживание и потерю электролитов и витаминов группы B. Кроме того, прием некоторых лекарств, курение, недосып и стресс создают дополнительную нагрузку на печень и замедляют выведение алкоголя.

По словам нарколога, в среднем похмелье длится от нескольких часов до суток. Если же состояние сохраняется дольше и сопровождается рвотой, спутанностью сознания или сильной слабостью, необходимо обратиться за медицинской помощью, поскольку это может быть признаком острого отравления.

Ранее нарколог Андрей Тюрин объяснил, что попытки облегчить похмелье с помощью опохмела пивом или крепкими спиртными напитками, а также жирной еды могут лишь продлить страдания. Более того, врач назвал алкогольный способ идеальным путем к запою.