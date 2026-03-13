«Американцы с евреями столько проблем создали»: Лукашенко о войне в Иране Лукашенко: США и Израиль не смогли добиться ни одной из своих целей в Иране

США и Израиль не смогли добиться ни одной из своих целей в Иране, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, которые приводит БелТА, Вашингтон и Тель-Авив рассчитывали свергнуть власть в Тегеране, а также лишить страну ядерной программы.

Мы не ввязываемся в эту войну. Я не хочу навязать своей стране какие-то проблемы. Там американцы с евреями уже столько себе проблем создали. <…> Что получилось? А ничего. Я знаю, что они хотели. Это 4-5 пунктов, начиная от свержения власти и заканчивая бомбежками ядерных объектов, отказа от ядерного оружия. Ничего не получилось, — высказался Лукашенко.

Он подчеркнул, что Минск будет занимать взвешенную и человечную позицию. Он напомнил, что у Беларуси были добрые отношения с Ираном, и страна поступила по-человечески, встретившись с иранским послом после начала бомбардировок. Президент также обратил внимание на географию Ирана — это огромная страна с горными массивами и развитой сетью тоннелей, где спрятаны важные объекты.