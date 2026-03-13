«Бахнем «Орешником»: Лукашенко предостерег Украину и НАТО от глупостей Лукашенко призвал Украину и НАТО не провоцировать Минск на применение «Орешника»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал глупостью заявления Украины о том, что комплекс «Орешник» в республике можно считать законной целью для НАТО, передает БелТА. При этом он призвал не провоцировать Минск на применение оружия.

Я не говорю, что мы завтра бахнем этим «Орешником» по Вильнюсу, Варшаве или по Киеву. Упаси господь. Это не наша задача. Нам надо защитить свою страну. А чтобы не бахнул «Орешник», вы к нам не лезьте, — сказал Лукашенко.

Глава государства предупредил, что у Белоруссии есть чем ответить на угрозы. Дальность поражения позволяет достать до 200 километров, напомнил он. Лукашенко посоветовал оппонентам не бряцать языком.

Президент также рассказал о мобильности комплекса и наличии ложных целей. На маршрут могут выйти 10 машин, но лишь одна из них будет настоящим «Орешником».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к руководству НАТО с требованием дать оценку угрозам, исходящим от российского ракетного комплекса «Орешник», развернутого в Белоруссии. Украинский глава назвал это поводом для беспокойства Альянса.